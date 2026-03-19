Miljöarbetare med arbetsledaransvar
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som miljöarbetare med utökat arbetsledaransvar i vår kunds resursteam ansvarar du för att optimera och övervaka verksamheten, så som att hålla koll på våra olika processer och kunna rycka in där det behövs.
Det kan innebära allt ifrån maskinkörning av hjullastare och dumper till att ringa in extern hjälp vid maskinutmaningar, samt att vara en stöttande ledare till våra miljöarbetare på kvällstid.
Du bör ha minst två års erfarenhet av hjullastarkörning samt ett år i ledande roll.
Du kommer att arbeta mellan 13:30 till 00:00, måndag till torsdag, där självständigt arbete och teamarbete är centralt.
Merparten av arbetstiden sker utomhus.
Vem är du?
Kravprofil för detta jobb
• Utbildningsintyg för hjullastare och B-körkort.
• Minst två års praktisk erfarenhet av hjullastarkörning.
• Erkänd erfarenhet som arbetsledare.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Datorvana samt förståelse för tekniska system.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Ragn-sells Kontakt
Sophia Delin sophia.delin@uniflex.se 0765486311 Jobbnummer
9807152