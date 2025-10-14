Miljöarbetare - extrajobb varannan helg
2025-10-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle? Har du hög arbetskapacitet, är serviceminded och ansvarstagande? Då har du hittat rätt!
För Ragn-Sells räkning söker vi nu dig som vill jobba som miljöarbetare varannan helg. Du behöver vara en driven person som trivs med att arbeta självständigt. Som miljöarbetare hos Ragn-Sells kommer du bli en del av ett företag som bidrar till att samhället hålls rent och välbevarat.
Vi söker dig som kan jobba varannan helg, lördag-söndag 10:00-13:00. Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att du arbetar med avfallshantering, städning och skötsel av miljörum samt i mindre omfattning truckkörning.
Uppdraget innebär att du är anställd av StudentConsulting och arbetar ute hos Ragn-Sells. Urvalet sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat, så skicka in din ansökan redan idag.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning minst 50 %. Detta kan vara studier eller annat arbete.
Vi söker dig som:
• Är engagerad och ansvarsfull
• Har hög arbetskapacitet och är inte rädd för att hugga i
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Har en god fysik
B-körkort och truckkort är meriterande men inget krav.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av service, lokalvård eller miljöarbete.
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
