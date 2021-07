Miljöansvarig konsult i infrastrukturprojekt till Jönköping - Sweco AB (Publ) - Hälsoskyddsjobb i Jönköping

Sweco AB (Publ) / Hälsoskyddsjobb / Jönköping2021-07-07Motiveras du av att driva miljöfrågor i spännande och komplexa infrastrukturprojekt? Tycker du om ansvaret som det ger och tillfredsställelsen som infinner sig när miljödelarna och hållbarhetsaspekterna är i hamn? Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Swecos vatten och miljökonsulter söker nu dig som vill driva miljöfrågor i infrastrukturprojekt!Varför jobba hos oss?Som miljöansvarig konsult får du en möjlighet att arbeta i en ledande roll i multidisciplinära projekt tillsammans med kompetenta kollegor inom Sweco, där alla brinner för att skapa smarta lösningar på våra kunders behov. Sweco är en trygg och välmående organisation som satsar på våra anställda och vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling där vi lär och delar kunskap med varandra.Hos Sweco blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt - både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet!Din framtida rollSom miljöansvarig konsult hos oss kommer du att arbeta som teknikansvarig miljö inom olika infrastrukturprojekt och andra typer av uppdrag. Du kommer även att leda arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsplaner, tillståndsansökningar för vattenverksamheter och andra naturmiljöer eller exempelvis vara miljöansvarig i byggskedet eller i andra miljöuppdrag vi har åt våra kunder. Våra kunder finns inom samhällets alla olika sektorer och vi har en rad intressanta och spännande projekt där vi tillsammans arbetar för att bidra till våra kunders utveckling och hållbarhet.Du kommer ingå i Swecos vatten- och miljöverksamhet som består av många mycket engagerade, nyfikna och drivna medarbetare, såväl många mycket erfarna som mediora och juniora konsulter och du kommer att få stora möjligheter att utvecklas, ta ansvar och forma din roll och framtid tillsammans med oss!Placeringsort är Jönköping och i gruppen Miljöutredningar arbetar för närvarande nio konsulter med främst tillståndsansökningar enligt miljöbalken och MKB:er inom ett stort antal ämnesområden. Vi har miljövetare, biologer, arkeologer samt limnologi- och ekologikompetens i gruppen.LedarskapetVarför jobba med mig? "Som ledare är jag organiserad, effektiv och driven. Jag inspireras av människor som har ett eget driv och gillar utveckling. Jag tror på teamwork och att hjälpa andra. På Sweco värnar vi om ett hållbart arbetsliv och min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag tror på individens potential och att det mesta är nåbart så länge man är villig att jobba för det. Att just du kan nå oerhört långt om du själv vill." Gruppchef Charlotta UrbergDina erfarenheterVi söker dig som:Har en relevant naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning, t.ex biolog, landskapsarkitekt, agronom, civilingenjör miljö & vattenteknik eller liknandeHar vana att ansvara för samt drivs av möjligheten att få gå in som miljö- och/eller MKB-ansvarig i stora projekt hos våra kunder.Har några års erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor, helst inom infrastrukturMinst B-körkort är en förutsättning för att klara uppgifternaVem är du?Som person är du självständig, initiativrik och tar ansvar. Arbetet innebär många interna och externa kontakter och vi ser därför att du är en person med god samarbetsförmåga. Vi fäster stor vikt vid att du är drivande, nytänkande och gärna tar dig an och utvecklar både vår egen och våra beställares verksamhet. På Sweco värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer.2021-07-07Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsfomuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.Varmt välkommen med din ansökan!På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.Kontakta ossVill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta:
Gruppchef Charlotta Urberg, telefon 072-556 37 04, e-post: charlotta.urberg@sweco.se
Vill du vara med och forma framtiden?
Då ser vi fram emot din ansökan!