Miljö-och kvalitetstekniker till Alumbra i Järfälla
2025-11-06
Alumbra Stockholm är ett stabilt företag med unik kompetens inom saltbadlödning och högteknologisk tillverkning av finmekaniska komponenter. Företaget har levererat avancerade lösningar till sina kunder inom försvarsindustri, rymdindustri samt medicinteknik sedan 1999. Alumbra Stockholm ingår i Alumbra Group. Läs mer om oss och vår koncern på www.alumbra.se
Miljö- och Kvalitetstekniker till Alumbra i Järfälla
Alumbra växer och våra produkter efterfrågas mer än någonsin!
Vill du vara med och driva utveckling inom Miljö och Kvalitet i ett familjärt och tekniskt avancerat företag? Är du nyfiken och lösningsorienterad, med förmåga att motivera och samla medarbetare kring gemensamma mål? Då kan du vara den Miljö- och Kvalitetstekniker vi söker.
Vi är ett ledande teknikföretag som specialiserar oss på avancerade tillverkningslösningar. Med högsta precision och kvalitet i fokus arbetar vi med kunder inom försvarsindustrin, flygindustrin och medicinteknik. Vi är dessutom ett av få företag i världen som är specialiserade på saltbadlödning och högteknologisk tillverkning av aluminiumkomponenter.
Våra ledord är nyfikenhet och uppfinningsrikedom, där noggrannhet och specialkompetens mixas med logiskt tänkande. Hantverk går före hastverk.
Vi är idag 39 medarbetare och växer. Hos oss är varje medarbetare viktig, och kulturen präglas av värme, engagemang och samarbete.
Om rollen Som Miljö- och Kvalitetstekniker på Alumbra blir du en central del i produktionsflödet. Du arbetar nära verksamhetens olika team för att säkerställa att alla lämnar rätt underlag vidare i processen och att leveranser sker enligt högt ställda kvalitets- och miljökrav.
Rollen innebär både operativt arbete med kvalitets- och miljöfrågor och att coacha och utbilda medarbetarna inom området. Du är en viktig katalysator för att skapa ett kvalitets- och miljötänk genom hela företaget.
Du kommer bland annat att:
Driva och utveckla företagets kvalitets- och miljöarbete enligt gällande standarder (t.ex. ISO 9001, ISO 14001)
Ansvara för miljötillstånd och miljörapportering
Säkerställa att produktionsflödet följer kvalitetsrutiner och att rätt dokumentation görs
Coacha och utbilda medarbetare i kvalitets- och miljöfrågor
Följa upp och analysera kvalitetsavvikelser, göra rotorsaksanalyser (t.ex. 5Why) och föreslå åtgärder
Delta i pulsmöten och bidra med insikter och lösningsförslag
Granska ritningar och teknisk dokumentation
Säkerställa att produkten och processerna uppfyller både kund- och lagkrav
Samverka med produktionsledare och andra nyckelpersoner för att driva kontinuerliga förbättringar
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri, gärna med kunder med höga kvalitetskrav. Du är lösningsorienterad, lyhörd och nyfiken och du har en bra förmåga att engagera medarbetare
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete inom tillverkande industri
Praktisk erfarenhet av kvalitetsverktyg, rotorsaksanalyser och 5Why
Ritningsförståelse, meriterande med kunskap inom mätteknik
Förmåga att coacha och utbilda medarbetare på ett positivt och tydligt sätt
God kommunikationsförmåga, både i tal och skrift på svenska och engelska
Hos Alumbra får du arbeta i en tekniskt avancerad och varm arbetsmiljö med engagerade kollegor och korta beslutsvägar. Vi värdesätter initiativ, ansvarstagande och vilja att utvecklas, och här får du möjlighet att påverka både vardagen och företagets framtid.
Eftersom detta är en ny roll hos oss får du också möjlighet att vara med och forma ditt arbete.
Varmt välkommen till teamet på Alumbra!
Välkommen med din ansökan!
I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Ansök tjänsten via www.skillsrekrytering.se
Sista dagen för att söka tjänsten är den 23 november, men vänta inte med din ansökan då vi jobbar med löpande urval. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Rekryteringskonsult Annika Frii på Skills Rekrytering, 070- 33 55 290.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
