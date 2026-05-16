Miljö- och Kvalitetsingenjör
2026-05-16
Vill du vara med och göra skillnad för miljön varje dag?
Lidköping Energi söker nu en erfaren Miljö- och Kvalitetsingenjör som vill vara med och säkerställa att vår verksamhet bedrivs med höga miljö- och kvalitetsstandarder. Hos oss får du en central roll där du verkligen kan påverka och utveckla våra miljö- och kvalitetssystem samtidigt som du bidrar till den gröna omställningen - nära produktion, nära beslut, nära resultatet.Publiceringsdatum2026-05-16Om tjänsten
Som Miljö- och Kvalitetsingenjör hos oss kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med miljö- och kvalitetsfrågor. Du rapporterar direkt till VD och blir en nyckelspelare i att säkerställa att vi uppfyller lagar, förordningar och certifieringskrav samtidigt som du driver kontinuerlig förbättring. Här får du verkligen chansen att göra skillnad för både vår verksamhet och miljön.Arbetsuppgifter
Ansvara för och vidareutveckla vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001
Säkerställa efterlevnad av gällande miljötillstånd och föreskrifter samt hantera tillståndsrapportering
Bidra i arbetet med nya miljötillstånd och tillståndsprocesser
Verka i intresseorganisationer för att säkra att vi följer BAT (Best Available Techniques) och utveckla vår verksamhets miljöprestanda
Vidareutveckla kvalitetssystem och kvalitetsrutiner enligt ISO 9001-principer
Samordna hållbarhetsarbete och upprätta hållbarhetsrapportering
Vara ett stöd till verksamheten i miljö- och kvalitetsfrågor samt utbilda medarbetare
Bevaka och analysera kommande lagkrav och branschstandarder
Vi söker dig somKvalifikationer
• Högskoleexamen inom miljöteknik, kemiteknik eller annat relevant område
• Gärna minst 5 års arbetslivserfarenhet från industri, energibranschen eller tillståndsgivande myndighet
• Gedigen kunskap om miljölagstiftning, tillståndsprocesser och kvalitetssystem
• Erfarenhet av arbete med ISO 14001
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Mycket goda datorkunskaper, särskilt MS Office
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från energibranschen eller motsvarande industri
• Erfarenhet av miljötillståndsprocesser och tillståndsansökningar
• Kunskap om BAT (Best Available Techniques) och branschteknik
• Erfarenhet av certifieringsprocesser och revisioner enligt ISO 9001
• Erfarenhet av kemikaliehantering och kemikalielagstiftning
• Kunskap om hållbarhetsrapporteringDina personliga egenskaper
• Strukturerad och noggrann med god förmåga att organisera och prioritera
• Självgående och initiativtagande med förmåga att driva frågor
• Pedagogisk med god kommunikationsförmåga
• Samarbetsorienterad och relationsskapande
• Intresserad av hållbarhetsfrågor och miljöutveckling
Vi erbjuder dig
En central och strategiskt viktig roll med direktrapportering till VD
Möjlighet att verkligen påverka och utveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete
Kompetensutveckling och utbildningsmöjligheter
Goda anställningsvillkor och förmåner
En varierad tjänst med stort eget ansvar
En trygg arbetsplats i ett lokalt bolag med engagerade och kunniga kollegor
Chansen att varje dag bidra till en mer hållbar framtid genom meningsfullt arbete
Anställning: Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Lidköping (arbete sker på plats)
Om Lidköping Energi
Lidköping Energi är ett kommunalt energibolag med cirka 65 anställda som arbetar för en hållbar framtid. Vi producerar och levererar fjärrvärme samt el genom vårt avfallseldade kraftvärmeverk. Genom att omvandla restavfall till energi bidrar vi till cirkulär ekonomi och minskar behovet av deponi. Vi värmer cirka 95 % av alla hushåll i Lidköpings tätort med klimatsmart fjärrvärme. Hos oss arbetar engagerade medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt med fokus på hållbarhet, miljöprestanda och god service.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för tjänsten.
Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
