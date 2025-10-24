Miljö- och klimatsamordnare till Trafikkontoret
Stockholms kommun / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Avdelningen Trafikplanering har cirka 60 engagerade, erfarna och sakkunniga medarbetare som idag är fördelade på fyra enheter.
Förutom strategisk trafikplanering och ansvaret för att våra trafik- och gatumiljöer ska fungera i vardagen arbetar vi även med innovation och ny teknik. Vi driver också ett samlat arbete för att öka trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet och attraktivitet för stadens samtliga gatumiljöer och olika offentliga rum. Arbetet omfattar både ombyggnation av befintliga miljöer och planering av det som är nybyggnation.
Den här rollen kommer tillhöra enheten Analys och strategi som utöver strategisk trafikplanering ansvarar för stadens samlade arbete med att inhämta trafikdata. Den data som samlas in analyseras för att skapa insikter om hur staden används för rörelse och vistelse. Tillsammans med en kontinuerlig kunskapsutveckling genom bl.a. omvärldsbevakning och testprojekt formuleras mål, strategier och planer som blir styrande för hela Stockholms stad.
Det är en dynamisk arbetsplats i en framåtlutad miljö där det finns stora förväntningar både från politik och ledning att höja ribban och bli mer datadrivna. Du kommer arbeta tillsammans med 18 engagerade kollegor i en grupp med hög kompetens och stark vi-känsla i ett prestigelöst arbetsklimat. På avdelningen finns både generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och samverkan med ett stort antal kollegor.
Vi erbjuder
En tjänst som berör många människors vardag och möjligheten att bidra till ett bättre Stockholm. Du får en central arbetsplats i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, endast några minuters promenad från Centralstationen. Vi erbjuder flexibel arbetstid, goda friskvårdsmöjligheter och ett omväxlande arbete där du får möjlighet att planera och styra din egen tid. Löpande personlig utveckling uppmuntras.
Din roll
I rollen som miljö- och klimatsamordnare utvecklar du trafikkontorets arbete med miljö- och klimatfrågor med fokus på tidiga skeden i planeringen. Du samordnar och driver dessa frågor inom avdelningen och fungerar som kontaktperson gentemot andra avdelningar och delar av stadens organisation. Arbetet spänner över flera områden, exempelvis trafikstyrning utifrån luft och buller, klimatkalkyler för investeringsprojekt och bättre datatillgång för att följa upp miljö- och klimateffekter. En stor del av arbetet kommer att handla om att tillsammans med andra resurser driva genomförandet av stadens klimathandlingsplan och omställningsområdet "driva på för fosssilfria och hållbara transporter."
Hållbarhetsarbetet inom miljö och klimat på trafikkontoret är fördelat över flera avdelningar, det innebär att du komma samarbeta brett med kollegor med olika kompetenser som inom masshantering, dagvatten, grönfrågor, trafikstrategi, drift- och underhållsfrågor. Vi ser ett behov av ökad samordning av hållbarhetsarbetet och att hållbarhetsaspekterna beaktas i tidigt skede av planeringen. I rollen kommer du därför att delta i interna och externa samverkansgrupper inom området.
Stockholm har nyligen tagit fram ett nytt miljöprogram samt en klimathandlingsplan. Kopplat till dessa tas åtgärder och handlingsplaner fram inom hållbarhetsområdet där du kommer att spela en viktig roll i att implementera dessa i trafikkontorets organisation. Utöver detta kommer du som miljö- och klimatsamordnare att:
Vara ett stöd till verksamheten i frågor gällande miljö och klimat och göra kopplingar till projekt och planer.
Genom omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser stödja avdelningen och kontoret i aktuella frågor kopplat till uppdraget och därigenom bidra till att kontoret är en fossilfri organisation senast 2030.
Vid behov bidra till att ta fram rutiner, råd och riktlinjer för trafikkontoret inom avdelningens verksamhetsområde med inriktning miljö och klimat.
Delta i kontorets innovationsarbete inom hållbarhetsområdet.
Din kompetens och erfarenhet
För den här rollen krävs det att du har:
minst en universitets- eller högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning och arbetslivserfarenhet
erfarenhet av att ha arbetat strategiskt och praktiskt med miljö- och klimatfrågor
god förmåga att uttrycka dig välformulerat och tydligt såväl i tal som i skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att ha arbetat strategiskt och praktiskt med miljö- och klimatfrågor inom trafik- och samhällsplanering
arbetat med miljökonsekvensbedömningar
arbetat med klimatberäkningar och analyser
arbetat i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående eftersom det förväntas att du driver arbetet framåt. Initiativtagande och en tydlig målfokusering är centralt för att uppnå resultat och kontinuerligt utveckla verksamheten Du har ett strategiskt tänkande genom att förutse långsiktiga konsekvenser av beslut som speglar sig i dina handlingar. Rollen kräver också en problemlösande analysförmåga som att bryta ner omfattande information samtidigt som fokus på helheten bibehålls. Du har en tydlig och pedagogisk kommunikation som anpassar budskapet till mottagaren.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Trafikplanering, Analys och strategi Kontakt
Fouad Khabout fouad.khabout@stockholm.se 08-50811742 Jobbnummer
9574193