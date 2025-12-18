Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
2025-12-18
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Bygg- och miljöavdelningen arbetar främst med myndighetsutövning, service och rådgivning.
Vi ansvarar för kommunens tillsyn och prövning inom bygg, strandskydd, avlopp, livsmedel samt miljö- och hälsoskydd. Från nästa år omfattar uppdraget även alkohol-, tobak- och receptfria läkemedel.
Hälsoskydd-, alkohol-, livsmedel- och tobaksenheten består av åtta medarbetare som handlägger ansökningar och anmälningar samt genomför tillsyn på plats eller via dokumentgranskning. Vi utvecklar tillsynen genom samordning, erfarenhetsutbyte och gemensamma besök utifrån risk och behov.
Ledarskapet präglas av öppenhet, delaktighet och ansvarstagande, där samarbete, initiativ och lösningsorientering värdesätts.
Ditt uppdrag
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom hälsoskydd säkerställer du att lagar och regler följs. Du har en myndighetsutövande roll där du granskar, bedömer och följer upp verksamheter och ärenden. Arbetet är varierat och omfattar tillsyn inom flera områden, med möjlighet att bredda uppdraget till exempelvis rökfria miljöer, livsmedel-, alkohol- och tobakstillsyn.
Du arbetar självständigt med stort ansvar men i nära samarbete med kollegor. Rollen är utåtriktad och kräver god kommunikationsförmåga, rättssäkerhet och förmåga att göra kvalificerade bedömningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Handlägga ärenden enligt miljöbalken och annan relevant lagstiftning
- Genomföra inspektioner och tillsyn av verksamheter och offentliga miljöer
- Bedöma risker och föreslå åtgärder för att förebygga olägenheter
- Kommunicera med företag, privatpersoner och myndigheter
- Skriva beslut, förelägganden och yttranden samt dokumentera inspektioner
- Bidra i kvalitets- och utvecklingsarbete samt samverkan inom enheten
Din erfarenhet
Arbetslivserfarenhet
Meriterande:
- Minst 2 års erfarenhet av arbete inom miljö-, folkhälso- eller samhällsbyggnadsområdet i en offentlig verksamhet och med myndighetsutövning.
- Erfarenhet av projektledning, planering eller samordning.
- Erfarenhet inom områden såsom livsmedelstillsyn, receptfria läkemedel, rökfria miljöer eller alkohol- och tobakstillsyn.
Utbildningskrav
Skallkrav:
- Minst en treårig högskoleutbildning inom naturvetenskapliga ämnen, såsom miljövetenskap, geovetenskap, kemi eller biologi.
Meriterande:
- Utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kunskapskrav
Skallkrav:
- Körkort B.
- Goda kommunikationsfärdigheter, både skriftligt och muntligt på svenska.
- Du har god digital kompetens och är van att arbeta i olika digitala system och verktyg för dokumenthantering, kommunikation och planering.
- Du har god erfarenhet och förståelse för diarieföring och arbete i ett ärendehanteringssystem.
- God förståelse för myndighetsutövning och tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller motsvarande.
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta i en föränderlig och politiskt styrd organisation.
Övrigt som är relevant:
- Förmåga att arbeta självständigt.
- Förmåga att identifiera behov och ta initiativ för att möta förändringar och utmaningar på ett proaktivt sätt.
- Förmåga att planera, följa upp och utvärdera verksamhetens arbete.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du har förmåga att organisera och prioritera arbetet effektivt, planera tillsynsaktiviteter och skapa smidiga processer. Du kommunicerar tydligt med fastighetsägare, företag och myndigheter och kan pedagogiskt förklara komplexa regler och tillsynens syfte. Du trivs med att arbeta i team, delar kunskap och stöttar kollegor, samtidigt som du är flexibel och hittar lösningar när förutsättningarna förändras.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid men tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg- och miljöavdelningen. Hälsoskydd, alkohol, livsmedel och tobak. Kontakt
Marcus Sundmalm 08-57048105 Jobbnummer
9653624