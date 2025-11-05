Miljö- och hälsoskyddsinspektör för enskilt avlopp
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Växjö Visa alla hälsoskyddsjobb i Växjö
2025-11-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
På Miljö- och byggavdelningen arbetar vi för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god hälsa och deras livsmedel ska vara säkra. För att uppnå detta arbetar vi med tillsyn och kontroll samt övervakning av vatten och luft. Vårt arbete medverkar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Denna tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör är särskilt inriktat mot arbete med enskilt avlopp. Du kommer att arbeta med handläggning av ansökningar samt tillsyn. Som inspektör gör du tillsyn på plats, ger råd, kontrollerar brister, följer upp och tar beslut vid behov. Ett professionellt bemötande är en viktig del i arbetet för att skapa en god kontakt med de privatpersoner och entreprenörer vars ärenden du hanterar.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på 4 personer som tillsammans planerar och utvecklar tillsynsarbetet och vår arbetsmetodik. I gruppen är det en självklarhet i vardagen att arbeta med interna kvalitets- och utvecklingsfrågor. De inspektioner du utför planerar och bokar du in själv, vilket skapar flexibilitet för dig. Var och en driver sina ärenden självständigt från start till avslut, men gruppen arbetar nära varandra och fördelar arbetet tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning på miljö- och hälsoskydd, eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet från myndighetsutövning och tillsyn är önskvärt.
Tjänsten innebär myndighetsutövning och du behöver därför kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du är pedagogisk och har lätt för att beskriva så att andra förstår.
Vårt yrke ställer krav på en god kommunikationsförmåga som bidrar till att skapa engagemang och en god kontakt med dem vi möter. Gott bemötande och service till privatpersoner och företagare är en självklarhet för dig.
Du nyfiken och vill lära dig nya saker. I ditt arbete ser du gärna möjligheter till lösning och utveckling. Du är uppmärksam med en samarbetsförmåga som gör att du har lätt för att skapa goda relationer till andra människor. Du uppskattar att löpande jobba med olika uppgifter samtidigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På grund av ett rörligt arbete krävs att du har B-körkort (manuell växellåda).
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Miljö- och byggavdelningen
Cecilia Lindberg cecilia.lindberg@vaxjo.se 0470-413 39 Jobbnummer
9590740