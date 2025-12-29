Miljö- och hälsoskyddsinspektör, fokus miljöskydd
2025-12-29
På miljö- och stadsbyggnadskontoret är vi drygt 40 personer och vi arbetar med tillsyn inom miljöbalken och livsmedelsområdet, strategiska klimat- och miljöfrågor samt plan- och bygglovsfrågor. Till vår hjälp har vi enheten för kart, mät- och stab. Vi har varierande bakgrund och utbildning vilket ger en arbetsmiljö med mycket utbyte och lärande. Motivationen och engagemanget är högt och vi har en kultur där vi hjälper och stöttar varandra.
På miljö- och hälsoskyddsenheten är vi idag sju personer inom miljöbalkens område. Vi arbetar tillsammans utifrån vår tillsynsplan för att nå våra gemensamma mål. Vi tar oss lätt runt på ön genom att gå, elcykla eller köra en av stadens elbilar.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för miljön och människors hälsa. Du får ta eget ansvar och växa i din roll. Du blir en del av en arbetsplats som värdesätter engagemang, professionalism och nytänkande. Vi har möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Miljöskyddsgruppen söker nu en erfaren och engagerad medarbetare. Du kommer främst att arbeta med att planera och genomföra tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Exempelvis verkstäder, bensinstationer, båtklubbar och dagvattenanläggningar samt handläggning av inkommande ärenden inom området som anmälningar, klagomål, enkäter med mera.
Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, till exempel handläggning av förorenade områden, inklusive PFAS. Arbetet är varierat och kombinerar självständiga uppgifter med projektarbete. Du bidrar även till vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. Arbete innebär många kontakter med Lidingöbor, företag och kollegor i staden. Vårt ärendehanteringssystem är Ecos 2.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom naturvetenskap och gärna flerårig erfarenhet som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom miljöskyddsområdet. Du trivs med att ta initiativ och har lätt för att samarbeta. Du utför dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt med hög kvalitet.
Med en god analytisk förmåga hjälper du oss att lösa komplexa problem. Du trivs i mötet med människor och ser service som en självklar del av arbetet. Din kommunikativa förmåga gör att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du är trygg i att ställa krav när det behövs. Vikommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
