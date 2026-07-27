Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning / Hälsoskyddsjobb / Gnosjö Visa alla hälsoskyddsjobb i Gnosjö
2026-07-27
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår bland annat att arbeta med tillsyn och handläggning enligt miljöbalken inom området miljöskydd, ärenden gällande förorenad mark, avlopp, industrier samt delaktighet i samhällsplanering. Arbetsuppgifterna innebär myndighetsutövning och du har kontakt med så väl andra myndigheter, verksamhetsutövare och privatpersoner. Arbetsuppgifterna innebär att du ska planera och genomföra besök samt skriva beslut. Vi är en liten enhet och det finns goda möjligheter att forma arbetsuppgifterna efter kunskap och önskemål. Arbetsområdena inom miljöavdelningen är till viss del uppdelade mellan handläggarna men vi samarbetar inom gruppen och sätter ett stort värde i varandra. Vi ger varandra stöd i olika frågor, samarbetar och har ett prestigelöst förhållningssätt inom förvaltningen. Det är därför viktigt att du är flexibel och anpassningsbar.Kvalifikationer
Samhällsbyggnadsförvaltningen söker en positiv och serviceinriktad miljö- och hälsoskyddsinspektör till vårt team. Du har en högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan relevant utbildning. Det är meriterande om du har erfarenheter av liknande arbetsuppgifter och myndighetsutövning. Du har goda kunskaper i Miljöbalken och har god förmåga att läsa och tolka lagtexter och domar. Du kan arbeta så väl självständigt som i grupp. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och initiativtagande med god samarbets- och serviceförmåga. Arbetet kräver att du är strukturerad och flexibel, så du kan organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Gott bemötande är viktigt i den här tjänsten och det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift på ett pedagogiskt sätt. Du har lätt för att möta människor och har förmåga att skapa förtroende. Samtidigt måste du vara trygg med att kunna ställa tydliga krav när det är befogat.
Du har god datorvana och gillar att arbeta med människor. Du behärskar Officepaketet, framförallt Word och Excel och du har lätt för att lära dig hantera nya datorprogram som används inom förvaltningen.Det är meriterande om du har kunskaper inom ärendehanteringssystemet Solarplexus.
B-körkort krävs.
Du är en viktig del av vår förvaltning, så vi vill att du är bra på att samarbeta och kan bidra till vårt positiva arbetsklimat. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-05 .
Arbetstid: Dagtid.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson +46370331091 Jobbnummer
10012078