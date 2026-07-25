Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Upplands-Bro kommun / Hälsoskyddsjobb / Upplands-Bro Visa alla hälsoskyddsjobb i Upplands-Bro
2026-07-25
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du bidra till en god livsmiljö för dem som bor, arbetar och vistas i Upplands-Bro kommun? Vi söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör till miljöenheten.
Miljöenheten är en del av Samhällsbyggnadskontoret och arbetar för att skydda människors hälsa och miljön. Hos oss får du arbeta med tillsyn, prövning och rådgivning enligt miljöbalken.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är huvudsakligen inriktad på hälsoskydd, där cirka 75 procent av arbetsuppgifterna avser hälsoskydd och cirka 25 procent miljöskydd.
Inom hälsoskydd kommer du främst att arbeta med tillsyn av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, vårdboenden, äldreboenden, bassängbad och strandbad. Du kommer även att arbeta med radonfrågor och handlägga klagomål som rör exempelvis buller, lukt, fukt, mögel, ventilation och inomhustemperatur.
I arbetet ingår också att handlägga anmälningar om bassängbad och hygieniska verksamheter där stickande eller skärande verktyg används.
Inom miljöskydd kommer du främst att arbeta med tillsyn av fordonstvättar och bilverkstäder. Du kommer även att handlägga anmälningar om värmepumpar, kompostering och liknande ärenden.
Arbetet omfattar att planera och genomföra inspektioner, skriva beslut och inspektionsrapporter samt följa upp att krav och beslut följs. Du kommer också att ge information och vägledning till verksamhetsutövare och allmänhet, ta fram yttranden och remissvar samt föredra ärenden för bygg- och miljönämnden.
Du deltar även i gemensamma tillsynsprojekt och bidrar till att utveckla enhetens arbetssätt. Arbetsuppgifterna kan förändras utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som har
Relevant utbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan naturvetenskaplig eller teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Kunskap om miljöbalken och förvaltningsrätt samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Förmåga att planera och driva ditt arbete självständigt.
B-körkort
Erfarenhet av tillsyn och handläggning enligt miljöbalken är meriterande. Det är också meriterande om du har arbetat med hälsoskydd, i en kommun eller i ärendehanteringssystemet Castor.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor. För att trivas i rollen ser vi gärna att du är samarbetsvillig, noggrann, ansvarstagande och analytisk. Du har lätt för att se sammanhang, göra välgrundade bedömningar och hitta lösningar på komplexa frågor. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du lyssnar aktivt och anpassar din kommunikation efter situation och mottagare. Du bemöter verksamhetsutövare och allmänhet på ett sakligt, tydligt och respektfullt sätt.
Arbetet innebär många kontakter och kräver att du kan prioritera mellan olika ärenden och driva arbetet framåt. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du ett omväxlande arbete med stor möjlighet att själv planera och driva dina arbetsuppgifter. Arbetet sker både på kontoret och ute hos verksamheter. Upplands-Bro kommun har korta beslutsvägar och goda möjligheter för medarbetare att bidra till verksamhetens utveckling. Vår gemensamma arbetsplats är utgångspunkten för arbetet. Kommunen arbetar för jämställdhet och mångfald och välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, utan personligt brev. I stället ber vi dig besvara våra urvalsfrågor. Kandidater som bedöms uppfylla de efterfrågade kvalifikationerna avseende utbildning, kunskap och erfarenhet kommer att bjudas in till nästa steg i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer kommer att genomföras efter att annonseringsperioden har avslutats med anledning av sommarens semesterperiod. Slutkandidater kan komma att få genomföra arbetsprov och arbetspsykologiska tester inför slutintervju. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat i samband med referenstagning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 23 augusti 2026.
Genom att bevara vårt kulturarv och främja gröna och levande bostadsmiljöer skapar vi en kommun med karaktär av småstad och landsbygd, där människor trivs och känner sig hemma. Vi värdesätter kvalitet över kvantitet, främjar småskalig bebyggelse och skapar levande och gröna bostadsmiljöer med fokus på gemenskap, hälsa och trygghet.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
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196 40 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadskontoret , Miljö- och bygglovsenheten Jobbnummer
10011407