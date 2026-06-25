Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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2026-06-25
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Vi söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör till vår gemensamma miljö- och byggavdelning för Berg och Härjedalens kommuner. Vi letar efter dig som vill arbeta med serviceinriktad och förtroendeingivande myndighetsutövning. Goda kollegor, ett omväxlande arbete och fem fantastiska årstider ingår! Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Kommunerna Berg och Härjedalen har en gemensam miljö- och byggavdelning och miljö- och byggnämnd. Sammanlagt är vi cirka 40 medarbetare som arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskydd, miljöövervakning, livsmedel, alkohol, bygglov och GIS/mät. På miljöenheten arbetar 16 kompetenta kollegor varav 8 stycken är miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Våra kontor finns i orterna Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Sveg, Hackås och Svenstavik. Tjänstens placering är Hackås, Svenstavik, Sveg eller Funäsdalen. Då kontoren ligger relativt långt från varandra utförs delar av arbetet och samverkan med kollegor via Teams och andra digitala kommunikationsverktyg. Vi söker nu efter en ny kollega för ett ca ettårigt vikariat då en av våra kollegor ska vara föräldraledig.
Vi arbetar för serviceinriktad och förtroendeingivande myndighetsutövning i Berg och Härjedalens kommuner. I rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår att genomföra tillsyn samt handlägga inkommande ärenden kopplade till miljö- och hälsoskydd. Arbetet är intressant och omväxlande och erbjuder goda möjligheter till utveckling inom olika områden. Inom hälsoskydd ingår bland annat tillsyn av skolor, förskolor och bassängbad. Miljöskydd handlar om tillsyn av miljöfarlig verksamhet som exempelvis industrier, bensinstationer, avlopp, vindkraft och förorenade områden. I arbetet ingår också att handlägga tillstånd och anmälningar för bland annat avlopp, miljöfarliga verksamheter och värmepumpar samt svara på remisser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom miljö- och hälsoskydd eller motsvarande som inkluderar miljölagstiftning på universitets-/högskolenivå eller motsvarande. Kunskap om praktisk tillämpning av lagstiftningen för området, främst miljöbalken, är meriterande. Erfarenhet från arbete med tillsyn och prövning inom miljö- och hälsoskydd likaså. Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, är ett krav. Datorvana är meriterande, i synnerhet från arbete med Ecos2.
Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav, då delar av ditt arbete kommer att ske på olika platser i kommunerna. Både Berg och Härjedalen är samiska förvaltningskommuner och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur. Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör ser vi att du är handlingskraftig samt har lätt för att samarbeta. God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, är en nödvändighet. Att vara lyhörd är särskilt viktigt samt förmåga att snabbt sätta sig in i olika ärenden. Vi ser också att du kan hantera och självständigt prioritera bland flera, pågående arbetsprocesser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande miljö där du kommer att arbeta nära kollegor, verksamhetsutövare och politiker i en vacker fjällmiljö.
Hos oss är balans i livet viktigt! Möjlighet finns för visst distansarbete, flextid och andra förmåner. Vi har en förmånsportal med en stor bredd av erbjudanden och erbjuder möjlighet till friskvårdstimme.
Bergs kommun tillämpar HÖK/AB (Allmänna bestämmelser) på tjänsten. Vi tillämpar individuell lönesättning, för denna tjänst ligger det aktuella ingångslönespannet på 32.000 kr – 36.000 kr i månaden, beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och kallelse till intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalen!
Kontaktinformation
Elin Stenberg, Miljöchef, 0687-165 75, elin.stenberg@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00 (vxl)
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Viktig information:
Ref.nr: 5150326794
Tjänstens omfattning: 100%
Vikariat
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
842 33 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
HR-konsult
Joanna Sundin joanna.sundin@berg.se +4668716136 Jobbnummer
9978464