Miljö- och hälsoskyddsinspektör
2025-09-30
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma. Vill du vara med och skydda människors hälsa och vår gemensamma miljö? Drivs du av att göra skillnad varje dag? Då är det dig vi söker!
Salems kommun är en växande och framåtsträvande kommun i Stockholmsregionen, där vi jobbar nära både naturen och människan. Hos oss får du en roll med stort ansvar, variation och möjlighet att påverka - både idag och för framtida generationer. Vi utökar miljöenheten med två nya kollegor.
Ansvarsområden
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör är du en viktig del av vår samhällsutveckling. Du arbetar både förebyggande och kontrollerande för att säkerställa att invånare, företag och verksamheter följer lagar och regler inom områden som:
Miljöbalken (t.ex. miljöfarlig verksamhet, avfall, kemikalier, enskilda avlopp)
Hälsoskydd (t.ex. inomhusmiljöer, radon, ventilation)
Strålskydd och andra särskilda lagområden.
Du kommer att arbeta med inspektioner, rådgivning, tillsynsbesök, utredningar och beslutsskrivning. Tjänsten innebär också deltagande i brottsförebyggande arbete, natur- och vattenvård och kan anpassas utifrån din kompetens och intresseprofil. Vi erbjuder dig en meningsfull roll där du påverkar både miljö och människors hälsa, ett drivet och hjälpsamt team där vi jobbar tillsammans och lär av varandra på förvaltningen, flexibla arbetssätt, möjlighet till distansarbete och god balans mellan arbete och fritid samt fortlöpande kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor. En kommun i utveckling - med närhet till både natur och storstad.
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att ta kontakt med ansvarig rekryteringskonsult Jenny Gillard på jenny.gillard@randstad.se. Sista ansökningsdag är 20 oktober. Varmt välkommen med din ansökan.
Om du förutom ditt CV önskar att skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan, ber vi dig lägga med det i samma dokument, till exempel som en inledning på ditt CV.
• Du har utbildning inom miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan relevant naturvetenskaplig/teknisk utbildning.
- Du har erfaren inom handläggning av miljöskyddsärenden (förorenad mark, U- och C- verksamheter) och/eller erfarenhet inom handläggning av hälsoskyddsärenden (skolor/förskolor, stickande/skärande, klagomålsärenden).
- Du har erfarenhet från kommunal tillsyn.
- Du har körkort.
Du är van att arbeta självständigt, men trivs i nära samarbeta med dina kollegor. Du förstår vikten av en god kommunikation, i både tal och skrift. Som person är du nyfiken och villig att fortsätta att utvecklas i din yrkesroll. Du är engagerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta egna beslut. Om företaget
