Miljö- och hälsoskyddsinspektör
2025-08-13
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Från och med 2026 ingår vi i ett samarbete med Heby kommun myndighetsområdena bygg och miljö. Samverkan innebär att miljö- och hälsoskyddsenheten utför arbetsuppgifterna inom vårt ansvarsområde för både Tierps och Heby kommun. Därför utökar vi nu vår arbetsgrupp med fler medarbetare. Arbetsgivare kommer vara Tierps kommun och huvudarbetsplats Tierps kommunhus. Miljö- och hälsoskyddsenheten är en av flera enheter inom område Tillväxt och Samhällsbyggnad.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär i huvudsak att bedriva tillsyn och prövning av enskilda avloppsansökningar tillsammans med kollegor i enheten enligt miljöbalken. Andra arbetsuppgifter kan också tillkomma beroende på arbetsplatsens behov och sökandes kunskaper och ambitioner. Vi arbetar för att förebygga miljöpåverkan, ge godkännanden till nya anläggningar och identifiera samt följa upp bristfälliga avloppsanläggningar. Arbetet omfattar både fältinsatser och kontorsarbete, inklusive platsbesök, ärendediskussioner, enklare GIS-arbete och administration.
Du kommer att handlägga ärenden från ansökan och anmälan till beslut och uppföljning, samt genomföra inspektioner och bedöma tekniska lösningar och status på befintliga anläggningar. I rollen ingår många kontakter med fastighetsägare, entreprenörer, verksamhetsutövare, andra myndigheter och allmänheten, där dialog och rådgivning är viktiga delar. Du har B-körkort vilket är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder ett varierande, självständigt och utvecklande arbete tillsammans med erfarna kollegor i en väl fungerande grupp som stöttar varandra och delar kunskap. Genom vår gemensamma tillsynsplanering ges möjlighet att arbeta inom flera olika tillsynsområden och utvecklas efter intresse och kompetens. Du är också med och tar fram rutiner och arbetssätt för att ständigt förbättra verksamheten.
Arbetet är variationsrikt och omfattar planering och genomförande av inspektioner, skriftlig rapportering och dokumentation, utformning av tjänsteskrivelser och beslut samt information, vägledning och rådgivning. Du kommer att ingå i Miljö- och hälsoskyddsenhetens funktion för enskilda avlopp och ansvara för miljöbalkskontrollen i nära samarbete med totalt fem andra inspektörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, vatten och geologi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper om miljölagstiftningen, särskilt miljöbalken, och har praktisk förståelse för myndighetsutövning och tillhörande förvaltningslagstiftning. Det är även en fördel om du har kompetens inom mark- och vattenmiljö. Erfarenhet av tillsyn och prövning av enskilda avloppsanläggningar, exempelvis från arbete som miljö- eller hälsoskyddsinspektör, kan vara meriterande.
Du behärskar Officepaketets programvaror och gärna också något digitalt ärendehanteringssystem. Vi använder oss av ärendehanteringssystemet EDP Vision.
Vi söker dig som trivs med att arbeta lösningsorienterat i en miljö där flera olika ärenden hanteras parallellt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt och kan växla mellan självständiga uppgifter och samarbete i grupp. Du är trygg i att möta människor i olika situationer och kan kommunicera tydligt, enkelt och pedagogiskt både muntligt och skriftligt. Arbetet är till stor del utåtriktat och kräver därför mycket god social kompetens, lyhördhet och förmåga att bygga förtroende. Du har god beslutsförmåga och kan på ett sakligt och opartiskt sätt utföra den myndighetsutövning som tjänsten innebär, samtidigt som du driver arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
