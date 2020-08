Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 100 % - Malå kommun - Hälsoskyddsjobb i Malå

Malå kommun / Hälsoskyddsjobb / Malå2020-08-25Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland.Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.Malå och Norsjö kommun har en gemensam miljö- och byggavdelning.Avdelningen sorterar under Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. Nämnden ansvarar för myndighetsfrågor inom områdena bygg, miljö, räddningstjänst samt trafik. Malå kommun är värdkommun för nämnden men kontor finns på båda orterna. Stationeringsort för denna tjänst är Norsjö.2020-08-25Miljö- och byggavdelningen har i dag 8 anställda varav fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Avdelningen präglas av god sammanhållning och en god stämning i arbetsgruppen med högt i tak. Vi söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör som kommer arbeta med prövning och tillsyn främst enligt miljöbalken men även enligt annan lagstiftning (t.ex. livsmedel) samt andra frågor som hör till yrket. Arbetet är mycket varierat och innebär tillsyn, handläggning och rådgivning. I rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör fattar du självständiga beslut samt förbereder och föredrar vissa ärenden i miljö- och byggnämnden.I rollen kommer du att ha mycket kontakt med företagare, allmänheten, myndigheter och kollegor. Därför ser vi att du är utåtriktad och positiv och har förmågan att kommunicera ut ditt budskap på rätt nivå för den du har dialog med just där och då. Likaså kunna kommunicera väl genom skrift i det svenska språket. Förutom att du samarbetar bra med verksamheterna är det viktigt att markera myndighetsrollen. Vi har långtgående delegation så du behöver kunna planera och genomföra ditt arbete självständigt, men i samklang med övriga på enheten utifrån beslutade mål och nämndens tillsynsplan. Självklart värnar vi om vår gemensamma arbetsmiljö och sammanhållning och ser därför att du som person bidrar till ett gott samarbete, är "service minded" och hjälpsam. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kompetens/kvalifikationer:Vi söker dig som har högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan likvärdig utbildning/kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Erfarenhet av arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör är meriterande. Vi kommer lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten.B-körkort erfordras.Varaktighet/arbetstid: Heltidstjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast enligt överenskommelse.Lön: Ange löneanspråkMalå kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.Upplysningar: Miljö- och byggchef Elin Nilsson, tfn 0953-141 71.Fackliga företrädare: Vision Ulrika Bergstedt, tfn 0953-14041Välkommen med din ansökan senast 2020-09-20 Urval och intervjuer kan ske löpande.Vi undanber oss all kontakt med rekryteringsfirmor och annonssäljare.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. TillsvidareanställningAnge löneanspråkSista dag att ansöka är 2020-09-25