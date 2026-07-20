Miljö- och hållbarhetsspecialist till Fazer
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Hälsoskyddsjobb / Tingsryd Visa alla hälsoskyddsjobb i Tingsryd
2026-07-20
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Fazer AB söker nu en engagerad och kompetent miljö- och hållbarhetsspecialist till vårt team i Tingsryd. I denna viktiga roll kommer du att spela en central del i våra strävanden att uppnå högsta standarder för miljöskydd och hållbarhet. Vi söker en person som har en stark passion för miljöfrågor och som vill bidra till utvecklingen av effektiva och hållbara processer inom livsmedelsindustrin.
Om rollen
Som miljö- och hållbarhetsspecialist kommer du att arbeta med att säkerställa att vi följer gällande miljölagstiftning och uppfyller våra hållbarhetsmål. Du kommer att ha ansvar för både kortsiktig och långsiktig planering och rapportering av miljöaktiviteter, samt driva utvecklingen av våra miljöprocesser. Rollen kräver ett nära samarbete med olika avdelningar och en aktiv närvaro i fabriksverksamheten för att kunna leda och implementera förändringar effektivt.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll krävs följande kvalifikationer:
Kandidatexamen inom miljövetenskap eller motsvarande område (obligatoriskt).
Minst 3 års erfarenhet inom miljö- och hållbarhetsområdet, gärna inom livsmedelsindustrin eller liknande verksamhet (obligatoriskt).
Dokumenterad erfarenhet av ISO 14001 och efterlevnad av miljölagstiftning (obligatoriskt).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (obligatoriskt).
Erfarenhet från livsmedelsindustrin, mejeri, växtbaserade produkter eller kemisk industri (meriterande).Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Ansvara för månatlig rapportering inom energi, miljö och hållbarhet.
Utveckla och implementera kortsiktiga och långsiktiga miljöaktiviteter.
Genomföra rotorsaksanalyser och miljöriskbedömningar av kemikalier och råvaror.
Följa upp verksamhetens påverkan på den externa miljön och rapportera driftstörningar till tillsynsmyndigheter vid behov.
Ansvara för uppföljning av periodiska besiktningar, tillsyn och revisioner.
Vara delaktig i implementeringen av ett energiledningssystem enligt ISO 50001.
Utveckla och sprida kunskap om företagets miljö och energiedningssystem till medarbetare.
Om Fazer
Fazer AB är en ledande aktör inom livsmedelssektorn i Norden och har ett starkt fokus på att erbjuda hälsosamma och hållbara produkter. Vår affärsenhet Fazer Plant Based Drinks är pionjär inom flytande växtbaserade livsmedel och har en lång historia av innovation. Vi strävar efter att skapa en positiv påverkan på både miljön och samhället genom våra verksamheter och produkter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utmanande och utvecklande roll i en dynamisk arbetsmiljö där personlig säkerhet och professionell utveckling prioriteras. Som anställd hos oss får du möjlighet att leda betydelsefulla projekt och bidra till vår hållbarhetsstrategi. Vi erbjuder också konkurrenskraftiga förmåner och en arbetsplats som värdesätter dina insatser och engagemang.Så ansöker du
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Ansökan skickas via vår rekryteringspartner Flodin Rekrytering. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Peter Flodin på telefon 073 325 52 33. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
Storgatan 37, (visa karta
)
362 30 TINGSRYD Arbetsplats
Fazer AB Kontakt
Rekryterare
Peter Flodin peter@flodinab.se 0733255233 Jobbnummer
10007816