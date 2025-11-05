Miljö- och hållbarhetsspecialist
2025-11-05
Modines syfte är att utveckla teknik för en renare och friskare värld. Inom Modines affärsområde Global Power & Process bidrar vi till syftet genom att utveckla och tillverka produkter som hjälper till att förbättra inomhusmiljöer och minska mängden vatten- och energiförbrukning genom våra industriella applikationer. Global Power & Process har 150 medarbetare och rollen är placerad i Söderköping.
Om rollen
Som Miljö- och hållbarhetsspecialist blir du en drivande kraft i att omsätta Modines globala hållbarhetsmål till konkreta initiativ på vår svenska produktionsanläggning. Du arbetar nära dina kollegor inom produktion, kvalitet och inköp för att säkerställa att hållbarhet integreras i varje steg - från produktutveckling till leverantörskedja.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Implementera och följa upp hållbarhetsstrategier
Koordinera miljö- och klimatrapportering, inklusive koldioxidberäkningar och energidata
Identifiera risker och förbättringsområden inom cirkulär ekonomi och klimatpåverkan
Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning och ISO-standarder
Utbilda och engagera medarbetare i hållbarhetsfrågor
Representera företaget i externa nätverk och samarbeten

Profil
Du trivs i en industriell miljö där du får kombinera strategiskt arbete med praktisk påverkan. Du är analytisk, kommunikativ och har lätt för att samarbeta över avdelningsgränser.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning inom miljövetenskap, hållbar utveckling, teknik eller liknande
Minst 2 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom större organisation, gärna tillverkande industri
God kunskap om miljöstandarder, klimatberäkningar och rapporteringsramverk
Erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
Förmåga att arbeta självständigt och leda projekt under eget ansvar
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Kunskap om hållbar leverantörsutveckling och Scope 3-rapportering
Erfarenhet av arbete med cirkulär ekonomi eller klimatberäkningar
Erfarenhet från internrevision
Hos oss får du:
En arbetsplats där hållbarhet är en strategisk prioritet
Möjlighet att påverka både affären och samhället
Ett inkluderande och värderingsstyrt arbetsklimat med starkt fokus på säkerhet och kompetensutveckling.
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete
Välkommen med din ansökan, bestående av personligt brev och CV till humanresources-sodese@modine.com. Sista ansökningsdag är fredag den 16 november.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Miljö & hållbarhetsspecialist".
Detta är ett heltidsjobb.
Modine Söderköping AB
http://www.modine.com
614 81 SÖDERKÖPING Jobbnummer
9590663