Miljö-/Hållbarhetsingenjör | Jefferson Wells | Västerås
Experis AB / Hälsoskyddsjobb / Västerås Visa alla hälsoskyddsjobb i Västerås
2026-01-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du en miljö-/hållbarhetsingenjör med teknisk bakgrund som vill arbeta med produktrelaterad hållbarhet på global nivå? Vi på Jeffersson Wells söker nu en konsult för ett spännande uppdrag hos vår kund i Västerås. Vill du bidra till hållbarhetsarbetet genom att driva livscykelanalyser, miljödeklarationer och certifikathantering? Då är detta rollen för dig - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Västerås
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Om jobbet
Som Miljö-/Hållbarhetsingenjör blir du en del av koncernens hållbarhetsfunktion och arbetar operativt med tekniskt fokus. Rollen innebär att du är en viktig länk mellan hållbarhetsavdelningen och produkt-/hårdvaruingenjörer. Du kommer att säkerställa miljödata, efterlevnad av miljökrav och hantering av certifikat för produkter på global nivå.
I rollen ingår bland annat:
* Planera, samordna och kommunicera livscykelanalyser och miljödeklarationer för produkter.
* Ge uppdateringar om status för analyser och miljödeklarationer i månatliga forum för hållbarhet och cirkulär ekonomi.
* Driva insamling av miljödata internt och via externa verktyg.
* Skapa mallar för rapportering om kemikalieinnehåll och säkerställa att produkter följer miljökrav.
* Arbeta med strategi för certifikathantering och initiera processer för förnyelse av produktcertifikat.
Den vi söker
Vi söker dig som har en teknisk eller ingenjörsbakgrund inom miljö eller hållbarhet och som trivs med att arbeta med data, analyser och rapportering. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att driva uppgifter självständigt. Rollen kräver nära samarbete med ingenjörer och globala team, vilket gör din kommunikativa förmåga viktig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Teknisk/ingenjörsbakgrund inom miljö eller hållbarhet.
* Erfarenhet eller intresse av livscykelanalyser, miljödeklarationer, kemikaliehantering och certifikat.
* Goda kunskaper i Excel.
* Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
Meriterande:
* Erfarenhet av system och verktyg för datahantering, exempelvis Salesforce.
* Tidigare arbete med produktrelaterad hållbarhet, miljörapportering eller certifiering.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och kompetenser med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2026-01-09Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "f28f651d-6f13-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Iréne Lindgren Irene.Lindgren@jeffersonwells.se Jobbnummer
9676759