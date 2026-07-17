Miljö och hälsoskyddsinspektör
Osby kommun, Miljö- och byggförvaltningen / Hälsoskyddsjobb / Osby Visa alla hälsoskyddsjobb i Osby
2026-07-17
, Östra Göinge
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, Markaryd
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Tjänsten är inriktad mot både tillsyn på miljöfarliga verksamheter, lantbruk, förorenad mark, PCB, renhållning och inkommande klagomål samt hälsoskydd, där vi jobbar mycket i projektform.
Inom miljötillsynen finns både C- verksamheter och U-verksamheter. Exempelvis på branscher som du kommer ha tillsyn över inom miljöskydd är träbearbetning, metallbearbetning, ytbehandling, lackering, mekanisk verkstad, återvinningscentraler samt skytteklubbar.
I kommunen finns en gammal kemtvätt med riskklass 1 och 10 stycken objekt med riskklass 2. Gällande tillsyn på förorenade områden pågår ett projekt på den gamla kemtvätten som är den sjunde mest förorenade platsen i Skåne. Kommunen har tillsyn över projektet som leds av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Inom hälsoskydd ingår allt från förskolor och skolor till olika verksamhetslokaler till exempel hygienlokaler samt flerbostadshus.
Tjänsten kan anpassas efter erfarenhet hos den sökande och de kompetensområden som behöver stärkas på avdelningen.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör behöver du vara serviceinriktad, ansvarstagande, strukturerad, självgående, uthållig och ha en förmåga att visa omdöme vid agerande och beslut.
Som person är du lyhörd och kan kombinera service- och myndighetsrollen i dina kundkontakter. Vi förutsätter också att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Besluten fattas i stor omfattning på delegation, men du kommer också att formulera tjänsteskrivelser och hantera informationsärenden till miljö- och byggnämnden, samt vara föredragande i dessa ärenden. En del av arbetet består av att ge råd och upplysningar till kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra aktörer.
Erfarenhet av yrket är meriterande.
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
• Anser att gott bemötande och bra service är viktigt för att nå framgång i tillsynsarbete
• Erfarenhet av självständig handläggning i en liknande roll
• Goda kunskaper i Miljöbalken och angränsande lagstiftningar
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift då tjänsten innebär möten med många människor och författande av inspektionsrapporter och beslut
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem, exempelvis ECOS, är meriterande
• Körkort för bil (B)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. , upphör: 2027-07-31 .
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
283 80 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Osby kommun, Miljö- och byggförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kommunens växel 0479-528000 Jobbnummer
10004890