Miljö och hälsoskyddinspektör
2025-12-18
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vi arbetar för att skapa god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla. Sektor samhälles huvuduppdrag är strategisk planering och utveckling av kommunen.
Om jobbet
Vill du bli vår nya kollega med intresse för miljö, samhällsbyggnad och service, tillsammans med nyfikenhet på nya möjligheter som digitalisering och AI? Då ser vi dig gärna som medarbetare inom Sektor samhälle i Lidköpings kommun! Vi söker nu miljö- och hälsoskyddsinspektör med erfarenhet av framför allt förorenade områden, avfall, enskilda avlopp och industrier.
Om organisationen
Vi har nyligen gjort en omorganisation inom Sektor samhälle där vi skapat ett gemensamt område Miljö och bygg i syfte att ta tillvara resurser och kompetenser mer effektivt över tid. Vi jobbar för en organisation som är kommunikativ, transparent och serviceinriktad med en tydlig tillhörighet inom sektorn samt att vi säkerställer organisationens förmåga till digitaliseringsinitiativ och verksamhetsutveckling.
Det nya området består av sex team som leds i vardagen av en teamledare. Du skulle tillhöra teamet för miljö- och hälsoskydd. Teamledarna tillsammans med områdeschef utgör områdets ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Sektor samhälle har många uppdrag inom miljöområdet och beroende på bakgrund, erfarenhet och intresse kommer du även ha möjlighet att utvecklas och arbeta inom Sektor samhälles övriga uppdrag. Det kan vara arbetsuppgifter inom kommunens strategiska planering, framtagande av detaljplaner eller fungera som resurs vid olika arbeten och utredningar inom ditt specifika yrkesområde.
Tjänsten innebär många dagliga kontakter i möten, i skrift och per telefon. Du planerar och genomför tillsyn inom ett eller flera tillsynsområden, handlägger ärenden och följer upp att lagstiftning efterlevs. Stort fokus kommer att ligga på tidiga dialoger med våra kunder för att kunna på ett pedagogiskt och tydligt sätt förklara förutsättningarna inom respektive ärende.
Exempel på arbetsuppgifter: Handlägga ansökningar/anmälningar, utreda klagomål, genomföra inre och yttre tillsyn enligt miljöbalken, ge information och rådgivning till verksamhetsutövare och kommuninvånare, granskning av rapporter.
Vi har ett digitalt arbetssätt och drivs av att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra arbetsmetoder tillsammans med övriga områden inom Sektor samhälle. Vårt mål är att göra det bästa för kunden. Hos oss kommer du att få arbeta med olika typer av ärenden med varierande komplexitet tillsammans med dina kollegor.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du som miljö- och hälsoskyddsinspektör ett omväxlande och utvecklande arbete, med frihet under ansvar inom miljöbalkens område. Du arbetar både självständigt och i grupp. Vi har flera grupper utifrån ansvarsområden, så det finns alltid möjligheter att diskutera med kollegor och att utvecklas. Vi har även samarbete med våra grannkommuner.
Vi erbjuder arbete i en trevlig arbetsgrupp med nära ledarskap och där det finns ett stort stöd av engagerade kollegor även i det självständiga arbetet. Hos oss blir du en del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.
Hos oss är målet att du ska hitta balans mellan arbetsliv och privatliv och det finns möjlighet till både flexibla arbetstider och distansarbete. Vi har egna kontor där du sitter själv eller med en kollega.
Vi sätter stort värde i att erbjuda våra medarbetare en arbetsplats som är utvecklande och hållbar.
Vem är du?
Du har erfarenhet som miljö- och hälsoskyddsinspektör och känner dig redo att bli en del av vårt team. Du har utbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser helst att du har kunskaper gällande miljöbalken och övriga lagar, förordningar och föreskrifter som styr vårt uppdrag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom t.ex. förorenad mark, avfall, enskilda avlopp samt tillsyn av större B-anläggningar. Körkort är ett krav.
Det är av stor vikt att du är öppen och flexibel för kundens behov och önskemål. För att trivas i arbetet behöver du kunna arbeta strukturerat då du hanterar ärenden som befinner sig i olika faser. Du behöver ha hög social kompetens och ha lätt för att samarbeta med andra. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och kan självständigt ta beslut. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning. Heltid.
Körkort är ett krav
Intervjuer kommer att äga rum under vecka 3 och 4.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
