Miljö/kemiingenjör - Saab AB - Kemistjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Saab AB

Saab AB / Kemistjobb / Linköping2020-08-26Vi söker en ny medarbetare till teamet Environmental and Chemical Services. Hos oss arbetar vi nära våra kunder och utvecklar våra tjänster kontinuerligt.Din framtida utmaningSom kemisk-teknisk handläggare kommer du att delta i våra uppdrag främst kopplade till Försvarsmakten, FMV och militära flygsystem. Det innebär nära samarbete med våra och kundens tekniska systemingenjörer för olika flygplan och helikoptrar.Dina uppdrag kommer att vara:* Stötta våra uppdragsgivare i att identifiera och ersätta material och kemiska produkter* Upprätta och underhålla teknisk dokumentation och regelverk map kemiska produkter* Upprätta återvinningsmanualer och utföra riskananlyser inför avveckling* Upprätta säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning (REACH)* Ta fram underlag för märkning av produkt enligt kraven i CLPVill du veta mer om Saab och våra förmåner som du får som en av oss? Läs People Philosophy.Den du är idagFör denna roll ser vi att du har:* En högskoleutbildning inom kemiområdet samt* Minst 3 års erfarenhet inom området* Kunskaper inom kemikalielagstiftningen såsom REACH och CLP.* Erfarenhet av att arbeta med kundrelaterade frågorDet är meriterande om du har upprättat Säkerhetsdatablad.Som person:* Har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.* Är du noggrann och lägger stor vikt vid att uppfylla de kvalitetskrav som finns.* Tar du initiativ och det faller sig naturligt för dig att strukturera och på ett självständigt sätt driva dina processer i mål.För rollen behöver du ha en mycket god nivå på engelska, både muntligt och skriftligt.Placeringsort: Linköping eller Arboga.Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagenUrval sker löpande, välkommen med din ansökan senast 2020-09-13.Vad du blir en del avSaab Affärsområde Support and Services.Avdelningen CAMO and Logistic Services arbetar bl a med att kundanpassa underhållsinformation, driftuppföljning, systemförvaltning, miljö-och kemi-uppdrag och logistikplanering samt framtagande av styrande rutiner och manualer för våra kunders underhållsverksamhet. Våra huvudkunder är Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Avdelningen arbetar även i större projekt inom Saab.Vi utvecklar koncept inom Fleet Management System (FMS) och anpassar dessa efter våra kunders behov. I vår produktportfölj ingår CAMO-tjänster samt Aircraft Maintenance Management System (AMMS) som är ett IT-system för flygunderhåll.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2020-08-26Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-16SAAB AB5333431