Militär trafiksäkerhetschef tillika trafikinsp (OR 7) till Dalre - Försvarsmakten

Försvarsmakten / Övriga jobb / Falun2021-07-05Dalregementets högste företrädare inom trafiksäkerhetsområdet är en nyckelbefattning med stort ansvar och varierande arbetsuppgifter.Om enhetenHösten 2021 återetableras Dalregementet (I13) i Falun och under 2022 påbörjas grundutbildning av värnpliktiga. Dalregementets huvuduppdrag kommer att vara att sätta upp två lokalt rekryterade lätta skyttebataljoner och en militärbas. Regementets tillväxt kommer att ske successivt. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetsuppgifter och arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och utveckling av verksamheten.Som militär trafiksäkerhetschef är du placerad på Utbildningsavdelningen. Utbildningsavdelningen kommer inledningsvis bestå av fyra medarbetare. Utbildningsavdelningen arbetar med utveckling av krigsförandens utbildning, organisation, materiel, taktik och metoder. Avdelningen planerar och leder befattnings- och förbandsutbildning. Avdelningen svarar för regementets kompetensdjup inom några av funktionerna ledning, direkt- och indirekt bekämpning, fältarbeten samt underhålls-, fordons- och sjukvårdstjänst.Livgardet är fadderförband med uppdrag att etablera Dalregementet och stödja uppbyggnaden.Nu sker rekrytering till alla befattningar som regementet kommer att tillsätta under 2021 och 2022, även om vissa tjänster kommer att rekryteras efter hand. Om du är intresserad av att tjänstgöra vid Dalregementet ser vi gärna att du söker flera befattningar och att det framgår i din ansökan vad du helst vill verka inom.Huvudsakliga arbetsuppgifterFunktionsleder fordons- och trafikutbildningen på regementetSamordna, handleda och kvalitetssäkra utbildning och prov av körkort och förarbevisStödja chef Dalregementet vid planläggning, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetAnsvara för upprättande, vidmakthållande och revidering av organisationsenhetens trafiksäkerhetsplan och utbildningsmaterielFölja upp, och vid behov informera om, ändringar i lagar och förordningar som rör civil och militär trafiksäkerhetPlanera och utarbeta rutiner för undersökningar inom trafiksäkerhetsområdetArbeta med förebyggande åtgärder för tillbud och olyckorUtarbeta förslag till lokala trafikföreskrifter och samverka med civila myndigheter eller kommunerHandlägga ärenden/skrivelser/remisser som rör trafiksäkerhet och i förekommande fall fordonstjänstÖvriga inkomna uppgifter för utbildningsavdelningenKvalifikationerMilitär trafiklärareFordonsinstruktör lätta- och tunga hjulfordon.Erfarenhet av förarutbildning och trafiksäkerhetsarbete inom Försvarsmakten.God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.Körkort BUppfylla Försvarsmaktens Fysiska standard (FM FysS), grundnivåMeriterandeMilitär trafikinspektörKurs trafiksäkerhetschef fördjupningBaskurs verksamhetssäkerhetErfarenhet av personal/befälsutbildningUtiblning som trafikpostinstruktör, bandvagnsinstruktör och /eller pansarterrängbilsinstruktör.Personliga egenskaperDu är konstruktiv, pragmatisk, flexibel och utvecklingsbenägen.Du är ansvarstagande med en god förmåga att arbeta självständigt.Du har gott omdöme och ett högt säkerhetsmedvetande.Du kan samverka med många olika intressenter både inom och utom Försvarsmakten.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.ÖvrigtIndividuell lönesättning tillämpasAnställningsform: : Tillsvidareanställning som yrkesofficerSysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: FalunTillträdesdatum: Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2022-01-01För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:Med hänsyn till semesterperiod mottar vi frågor via mail till falun-ifg@mil.se Mailen besvaras snarast från och med måndag vecka 32.Vecka 32 är du även välkommen att kontakta Johanna Carlsten, HR-generalist på Livgardet och delaktig i återetableringen av Dalregementet, på0505-45 10 00.Fackliga företrädare:OFR/O Stefan MorinOFR/S Kenneth HartikainenSACO Johan GillemyrSEKO Thomas KlassonSamtliga nås via växeln: 0505-45 10 00Välkommen med din ansökan senast 2021-08-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1624. Dalregementet återetableras från 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.