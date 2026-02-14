Mikrovågssystemingenjör till framåtsträvande ReQuTech i Linköping
Har du ett stort intresse för rymden och vill bidra till ökade kommunikationsmöjligheter för kunder inom offentlig och privat sektor? Här får du möjlighet att varje dag göra skillnad tillsammans med ett tekniskt starkt team i en stark tillväxtfas. Som Mikrovågssystemingenjör kommer du att ansvara för design, utveckling och optimering av RF/mikrovågssystem och antennsystem som är kärnan i våra avancerade SATCOM-terminaler. Här erbjuds du goda karriär- och utvecklingsmöjligheter och du är en nyckelperson för ReQuTechs fortsatta utveckling. Du välkomnas även till ett familjärt bolag med härlig organisationskultur där ni tillsammans bidrar till företagets framgång!
OM TJÄNSTEN
ReQuTech (Research, Quality & Technology) utvecklar högteknologiska kommunikationslösningar för satellitkommunikation (SATCOM). De arbetar globalt med kunder inom försvarsindustrin, myndigheter, rymdorganisationer (bl.a. ESA och Rymdstyrelsen) samt kommersiella aktörer. ReQuTechs produkter används i allt från avancerade terminaler på marken till system i rymden. De är ISO-certifierade och har ett flertal patent.
Just nu är de ett scale-up bolag i snabb tillväxt och hos ReQuTech blir du en viktig del av ett multidisciplinärt team där mekanik, elektronik, mjukvara och systemutveckling möts.
Du erbjuds
• Ett innovativt och nytänkande företag som strävar framåt, här kommer du att få möjlighet att påverka inte bara din roll utan företagets framtid
• Möjlighet att ingå i optionsprogram
• En viktig roll i företaget från dag ett där du kommer bidra med din kompetens inom mekanik
• Mycket goda utvecklingsmöjligheter, där du kan utvecklas inom ett område som intresserar dig såsom teamledaransvar, specialistroller eller liknande
• Kompetensutvecklingsmöjligheter där du själv kan få vara med och påverka vilka områden du skulle vilja utvecklas inom
• Ett sammansvetsat team i Linköping som gärna umgås och gör aktiviteter som padel eller AW
• Goda förmåner som försäkringsavtal och pensionsförmåner
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att designa, simulera, testa och optimera komplexa RF- och mikrovågssystem för avancerade SATCOM-lösningar, samt att samarbeta tvärfunktionellt för att integrera dessa system och säkerställa deras prestanda och efterlevnad.
• Systemnivå RF- och mikrovågsdesign för SATCOM-terminaler (Ku-, Ka-, X-band)
• Design, simulering och optimering av RF-kedjor (LNB, BUC, vågledare, filter, LNA)
• Länkbudgetanalys, G/T- och EIRP-beräkningar, samt RF-prestandamodellering
• Test, verifiering och karakterisering av mikrovågssystem i labbmiljö och fält
• Felsökning och grundorsaksanalys av avvikelser i RF-prestanda
• Samarbeta med tvärfunktionella team för att integrera RF-delsystem i kompletta terminaler
• Stödja efterlevnad av regleringar (CE, FCC) och satellitoperatörscertifieringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en djup kunskap inom elektroteknik, mikrovågsteknik eller tillämpad fysik
• Har god erfarenhet av RF/Mikrovågsdesign, systemteknik eller antennsystem
• Har erfarenhet av simuleringsverktyg som HFSS, CST, ADS eller AWR
• Har en förståelse för länkbudgetar, brusfaktorsanalys och RF-systemmodellering
• Har erfarenhet av att arbeta med spektrumanalysatorer, VNA:er och over-the-air-mätningar
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SATCOM-system (GEO/MEO/LEO)
• Förståelse för AESA/ESA-arkitekturer
• Erfarenhet av högfrekvent RF, termisk design eller radom/EMC-överväganden
• Bakgrund inom försvars-, flyg- eller telekomindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Läs mer om ReQuTech HÄR.
