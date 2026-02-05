Mikroskoparbete - optik/elektronik
Vill du arbeta med noggrant och tekniskt precisionsarbete i en modern produktionsmiljö?
Vi söker nu personal till vår verksamhet i norra Stockholm där du arbetar med finmontering av små optiska och elektroniska komponenter i renrumsmiljö under mikroskop. Du ansvarar även för testning och kvalitetskontroll av färdiga produkter.
Rollen passar dig som har tidigare erfarenhet av arbete under mikroskop och trivs med att utföra detaljarbete under längre perioder, med hög noggrannhet och koncentration.
Arbetet sker i en strukturerad och lugn miljö med tydliga instruktioner och etablerade arbetsmetoder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett mindre team.
Upplägg: Tjänsten är under heltid
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Ort: Norra Stockholm
Exempel på arbetsuppgifter:
Finmontering av små optiska och elektroniska komponenter
Arbete under mikroskop och med precisionsverktyg, upp till 8 timmar per dag
Testning och verifiering av produkter
Kvalitetskontroll och avsyning
Dokumentation av utfört arbete
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, tålmodig och har en stadig hand. Du trivs med repetitivt precisionsarbete och har förmåga att arbeta under mikroskop under längre perioder.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete under mikroskop i produktion eller laboratorium
Vana att montera små optiska eller elektroniska komponenter
Erfarenhet från tillverkningsindustri eller laboratoriemiljö
Vana att arbeta enligt instruktioner och kvalitetskrav
Fullständig introduktion sker på plats.
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
