Mikroskoparbete - optik/elektronik

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Täby
2026-02-05


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Solna eller i hela Sverige

Vill du arbeta med noggrant och tekniskt precisionsarbete i en modern produktionsmiljö?
Vi söker nu personal till vår verksamhet i norra Stockholm där du arbetar med finmontering av små optiska och elektroniska komponenter i renrumsmiljö under mikroskop. Du ansvarar även för testning och kvalitetskontroll av färdiga produkter.
Rollen passar dig som har tidigare erfarenhet av arbete under mikroskop och trivs med att utföra detaljarbete under längre perioder, med hög noggrannhet och koncentration.
Arbetet sker i en strukturerad och lugn miljö med tydliga instruktioner och etablerade arbetsmetoder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett mindre team.

Upplägg: Tjänsten är under heltid
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Ort: Norra Stockholm

Exempel på arbetsuppgifter:

Finmontering av små optiska och elektroniska komponenter

Arbete under mikroskop och med precisionsverktyg, upp till 8 timmar per dag

Testning och verifiering av produkter

Kvalitetskontroll och avsyning

Dokumentation av utfört arbete

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, tålmodig och har en stadig hand. Du trivs med repetitivt precisionsarbete och har förmåga att arbeta under mikroskop under längre perioder.
Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av arbete under mikroskop i produktion eller laboratorium

Vana att montera små optiska eller elektroniska komponenter

Erfarenhet från tillverkningsindustri eller laboratoriemiljö

Vana att arbeta enligt instruktioner och kvalitetskrav

Fullständig introduktion sker på plats.


Publiceringsdatum
2026-02-05

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182409-1827563".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9726401

Prenumerera på jobb från WeStaff Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WeStaff Sweden AB: