Mikrobiolog med intresse för virologi
2025-10-22
Tillsvidareanställning | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2025-11-09
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Vi söker nu medarbetare till sektionen för serologi och virologi, som ryms inom avdelningen för mikrobiologi. Sektionen arbetar med en bred och omväxlande diagnostik inom veterinärmedicin. Vi utför diagnostiska undersökningar avseende djursjukdomar och zoonoser . Vi är (ett) nationellt referenslaboratorium för flera viktiga djursjukdomar och zoonoser. I vårt uppdrag ingår även övervakning och beredskapsdiagnostik för epizootier och andra smittsamma djursjukdomar. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till samhällsviktig diagnostik, övervakning och utveckling inom virologi.
Du kommer att arbeta i vårt serologiska och virologiska laboratorium, inklusive säkerhetslaboratorium med skyddsnivå 3. Utöver rutin och specialdiagnostik kommer du att ingå i team för virusisolering och virusodling samt ha ett fördjupat ansvar för virologisk analysmetodik.
som diagnostikansvarig deltar du aktivt i kvalitetsarbetet och har en nyckelroll i att säkerställa metodernas tillförlitlighet och utveckling. Du deltar aktivt i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.
Tillsammans med övriga diagnostikansvariga planerar och leder du arbete med metodutvärderingar, verifiering och validering av nya metoder, samt deltar i interna och externa revisioner och provningsjämförelser. Rollen innebär också att du bevakar utvecklingen inom området och stödjer kollegor i det dagliga laboratoriearbetet.
Sektionen bidrar till SVA:s uppdrag som nationellt referenslaboratorium (NRL) och ingår i de europeiska nätverken av referenslaboratorier (EURL). Arbetet innebär regelbundna kontakter och möten inom dessa nätverk, vilket kan medföra vissa resor.
Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i både traditionell laboratorievirologi och moderna tekniker, samt bidra till utvecklings- och forskningsprojekt inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen (minst magisternivå) inom virologi, mikrobiologi, immunologi eller liknande område. Du har erfarenhet av laborativt virologiskt arbete, gärna i ackrediterad laboratorieverksamhet. För tjänsten är det nödvändigt med att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständig och i team. Du är noggrann, strukturerad och tar initiativ för att förbättra och utveckla verksamheten och se resultat av ditt arbete. Som person kan du lätt anpassa dig till förändrade omständigheter och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
