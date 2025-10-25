Mikrobiolog
Hedera Medical AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm
2025-10-25
Vår kund söker en mikrobiolog till deras QC-laboratorium inom medicinteknisk tillverkning. Rollen innebär att utföra mikrobiologiska kvalitetskontroller av produkter, komponenter och miljöprover, samt provtagning i renrum och dokumentation enligt gällande kvalitets- och regulatoriska krav (GMP/ISO 13485).Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Utföra mikrobiologiska analyser såsom bioburden, endotoxin, sterilitet och miljöövervakning.
Provtagning och kontroll i renrum och tillverkningsmiljö.
Dokumentera och rapportera analysresultat i laboratorieinformationssystem (LIMS) och kvalitetssystem.
Delta i avvikelseutredningar, metodvalideringar och förbättringsarbete.
Samarbeta med produktion, kvalitet och utveckling för att säkerställa process- och produktkvalitet.
Profil & krav
Utbildning: Högskole eller universitetsutbildning inom mikrobiologi, bioteknik, biomedicin eller motsvarande.
Erfarenhet: Minst 2-3 års erfarenhet av mikrobiologiskt arbete i QC-laboratorium, gärna inom reglerad industri (medtech/ läkemedel). Erfarenhet av GMP och/eller ISO 13485 krävs.
Teknisk kompetens:
God förståelse för mikrobiologiska analysmetoder och aseptiska processer.
Vana att arbeta i renrum och med provtagning i kontrollerad miljö.
Erfarenhet av dokumentation och arbete i kvalitetssystem och LIMS.
Meriterande: erfarenhet av steriliseringsprocesser, ISO 11737/ISO 14644/Ph. Eur./USP, arbetserfarenhet av validering och CAPA. Språk: Svenska och engelska i tal och skrift.Om företaget
Vi har sedan vår start 2003 levererat personal till både privata och offentliga arbetsgivare. Inom Hedera Life Science har vi erfarenhet av både bemanning och rekrytering och tror på hög kvalitet med flexibilitet och engagemang. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med ISO certifiering i både kvalitet och miljö. Vi vet att rätt person på rätt plats skapar den bästa upplevelsen både hos våra kandidater och kunder. Hos oss finns många möjligheter för dig som söker nästa steg i karriären, tveka inte på att höra av dig och berätta vad du är ute efter. Så ansöker du
