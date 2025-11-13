Migrationsrättsexpert
Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen / Juristjobb / Sundbyberg Visa alla juristjobb i Sundbyberg
2025-11-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Malmö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationsrättsexperter till migrationsrättsenhet 1 med placering i Sundbyberg eller Boden.
Hos oss får du arbeta med kvalificerad rättstillämpning och aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus. Vi erbjuder även ett spännande och utvecklande arbete med fokus på bibehållen god arbetsmiljö.
Rättsavdelningen består av, förutom rättschefens kansli, tre enheter; migrationsrättsenhet 1 och 2 samt rättsenheten. Migrationsrättsenhet 1 ansvarar för sakområden som internationellt skydd, förvar, återkallande och kontroll.
Vad gör en migrationsrättsexpert på rättsavdelningen?
Migrationsrättsenheterna arbetar huvudsakligen med att:
- ge stöd och styrning till verksamheten i asyl- och migrationsrättsliga frågor, genom att ge rådgivning och internt rättsligt stöd
- skriva rättsutredningar
- ta fram och författa rättsliga ställningstaganden och handbokstexter
- arbeta med rättslig kvalitet genom uppföljningar av myndighetens olika verksamheter
- delta i utredningar kring ny lagstiftning, förordningar och övriga regelverk.
Som expert på rättsavdelningen får du möjlighet att delta i utvecklingen av våra arbetssätt. Vi strävar efter att till stor del arbeta tvärfunktionellt inom avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella. Du talar välformulerat och engagerat i enskilda möten samt i små och stora grupper samtidigt som du lyssnar och är mottaglig för motparten. Du förstår komplexa frågeställningar och kan bryta ner dem i en pedagogisk och tydlig förklaring.
Vidare är du initiativtagande, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
- Juristexamen
- Bred och flerårig yrkesmässig juridisk erfarenhet inom migrationsrätt
- Mycket goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess
- God förståelse för lagstiftningsprocessen samt en god förmåga att bedöma hur ändringar i lagstiftningen kan komma att påverka myndigheten framåt
- Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet, främst PowerPoint
Meriterande
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från regeringskansli, myndighet eller domstol
- Erfarenhet av arbete med rättsligt stöd och styrning inom migrationsrättsområdet
- Erfarenhet av arbete med lagstiftningsfrågor
- Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling
- Erfarenhet av arbete med EU-rätt och förhandlingsarbete i EU
- Erfarenhet av att ta fram underlag och genomföra föredragningar
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning och tidsbegränsad anställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Sundbyberg eller Boden
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned. Så ansöker du
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 7 december 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-15650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen Kontakt
Per Löwenberg 010-2034902 Jobbnummer
9602998