Migrationshandläggare till prövningsenheter i Norrköping
2026-04-07
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till tillstånds- och medborgarskapsenheter i Norrköping. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden såsom tillståndsärenden och medborgarskapsärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. I din roll möter du och har samtal med personer som har ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att utreda ärenden, underrätta om beslut, informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.
Vem är du?
Vi söker dig som är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du strukturerad och självständigt kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadlines. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt samt förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
Aktuell erfarenhet av arbete med utredning och handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden
För tjänster på medborgarskapsenheterna kommer säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter därmed en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Norrköping
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 april. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
602 22 NORRKÖPING
Norrköping Kontakt
Sunna Nilsson sunna.nilsson@migrationsverket.se 010-4859674
