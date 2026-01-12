Migrationshandläggare till prövnings- och kontrollenheter
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker flera migrationshandläggare till Migrationsverkets prövningsverksamhet och vår regionala kontrollenhet i Malmö.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld.
Vi har ett behov av att stärka upp vår verksamhet med fler medarbetare till de delar av verksamheten där behovet för tillfället är som störst. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag. Utvecklingsmöjligheterna är således många. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.
I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.
Som migrationshandläggare på kontrollenheten hanterar du inkomna tips och identifierar företeelser som bidrar till Migrationsverkets uppdrag i att förebygga och motverka missbruk av myndighetens processer. Du genomför efterkontroller i beviljade tillstånd. I rollen som migrationshandläggare på kontrollenheten kan du komma att arbeta i samverkan med andra myndigheter mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. Arbetsuppgifter kan även innebära att arbeta med att motverka människohandel, genomföra efterkontroller i ärenden och att underrätta och förhindra att välfärdssystem utnyttjas.
Vem är du?
Vi söker dig som fokuserar på resultat samt styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Vidare har du lätt för att förändra din inriktning när målen ändras och anpassar dig snabbt till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har självinsikt. och skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 180 hp. Gärna med juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning eller annan akademisk utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet.
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden.
- Handläggningsvana.
- Erfarenhet av kontrollverksamhet på annan myndighet
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetstider: kontorsarbetstider.
Placering: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras beroende på arbetsuppgifter. Utifrån detta kan det även föreligga krav på svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer? Ta kontakt med rekryterande chefer Lars Persson, lars.persson@migrationsverket.se
eller Laila Hellberg Rosenberg, laila.hellberg.rosenberg@migrationsverket.se
Ansökan
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 2 februari 2026! Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
