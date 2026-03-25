Migrationshandläggare till förvaren - sommarvikariat
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd / Administratörsjobb / Åstorp Visa alla administratörsjobb i Åstorp
2026-03-25
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd i Åstorp
, Klippan
, Malmö
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till förvaren i Åstorp och Ljungbyhed.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vid en förvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta på ett förvar https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-pa-forvaret.html.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du strukturerad och självständigt kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadline. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Handläggningsvana
Upplysningar
Anställningsform: Sommarvikariat, som längst t o m 2026-08-31
Arbetstider: Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg eller natt alternativt kontorstid
Placering: Åstorp eller Ljungbyhed
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Migrationsverket gör kontroller i polisens misstanke- och belastningsregister inför beslut om anställning.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 7 april 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-01544".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-2163)
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd Kontakt
Victoria Ribbestam 010-4852679
9819134