Migrationsassistent till Göteborg
2026-04-20
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationsassistenter till Administrativ enhet 2 och Medborgarskapsenhet 6 i Göteborg. Det är visstidsanställning från 3 månader och längre samt vikariat. Vi erbjuder en miljö som präglas av mötet med människor och varierande arbetsuppgifter.
Vad du kan förvänta dig
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Du erbjuds även introduktion och goda möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling.
Vad gör en migrationsassistent?
Som migrationsassistent kommer du självständigt och i samråd med arbetskamraterna i ditt team att utföra arbetsuppgifter knutna till administrativt stöd kring handläggning av ärenden. I arbetet ingår kontakt med allmänhet och i förekommande fall andra myndigheter. Du kommer att arbeta med att registrera och hantera brev och ansökningar samt hantera handlingar och akter i dokument- och ärendehanteringssystem. Du hanterar post, arkiverar och lämnar ut allmänna handlingar efter sekretessbedömning. Du överlämnar till domstol och stöttar i andra enheters handläggning. Därutöver arbetar du med olika administrativa uppgifter som kan ändras löpande. I övrigt kommer du utföra arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschefen.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har en väl utvecklad förmåga att självständigt planera ditt arbete. Du kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt i en miljö med högt arbetstempo och flera samtidiga uppgifter för att nå mål. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot både kollegor, sökande och andra intressenter. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig och professionell i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du arbetar självständigt, tar ansvar för helheten i dina arbetsuppgifter och säkerställer att arbetet drivs framåt. Du kan växla mellan olika arbetsuppgifter och ställer upp där behoven finns. Du kan svara på komplexa förfrågningar där man behöver vara uppdaterad i nya rutiner löpande. Du har en förmåga att lära dig snabbt och är stresstålig när arbetet hopar sig.
Vi förväntar oss att du är en god representant för Migrationsverket och har ett respektfullt bemötande såväl internt som externt. Du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete och visar engagemang för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du står även för Migrationsverkets värdeord: tydlighet, empati och mod.
Du som söker har
Genomförd gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av att arbetat i projektform eller arbetsgrupp över tid med gemensam leverans (med presentation av resultat eller uppsatsinlämning)
Erfarenhet av arbete med krav på god service
Mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av arbete med digitala verktyg och system
Det är meriterande om du har
Akademisk utbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av arbete inom statlig eller offentlig verksamhet, eller erfarenhet kopplad till Migrationsverkets uppdrag
Erfarenhet av serviceinriktat arbete med många kontaktytor
Erfarenhet av arbete inom komplex verksamhet i en föränderlig miljö
Upplysningar
Anställningsform: särskild visstidsanställning, både kortare period över sommaren (juni-augusti) samt längre period som längst tom 270701 samt vikariat som längst tom 270401
Arbetstider: Heltid
Placering: Göteborg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 10 maj 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst Kontakt
Natalia Westman natalia.westman@migrationsverket.se 010-4850389 Jobbnummer
9865439