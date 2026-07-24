Mig-svetsare med intresse för lackering sökes!
Nr. 2 personalpartner AB / Svetsarjobb / Falkenberg Visa alla svetsarjobb i Falkenberg
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare till vår kund som ligger strax utanför Falkenberg. Det är en kombinerad tjänst som Svetsare/Lackerare där arbetet fördelas cirka 50/50 mellan svetsning och lackering. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag.
Svetsning
Som svetsare kommer du att arbeta med tillverkning av tunnplåtsprodukter där MIG-svetsning är den huvudsakliga metoden. Du blir en del av vårt svetsteam och arbetar nära våra två nuvarande svetsare. Rollen innebär även att fungera som en viktig resurs och backup i verksamheten.
Lackering
Inom lackeringen ansvarar du för flera steg i processen för att säkerställa hög kvalitet på våra färdiga produkter. Arbetsuppgifterna omfattar:
• Tvättning av produkter i spoltvätt
• Slipning och spackling
• Lackering i vår våtlacksanläggning
• Skötsel och underhåll av anläggningen, inklusive filterbyten och vård av utrustning
Du arbetar nära vår nuvarande lackerare och bidrar till att upprätthålla en effektiv produktion och hög kvalitetsnivå.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har svetsutbildning eller dokumenterad erfarenhet av svetsning, gärna med erfarenhet av MIG-svetsning. Du har god ritningsförståelse och känner dig trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete med kollegor.
Som person är du:
• Ansvarsfull och noggrann
• Praktiskt lagd och kvalitetsmedveten
• Flexibel och villig att arbeta inom flera olika arbetsmoment
• En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Initiativtagande och engagerad i att hålla ordning och säkerställa att utrustning och arbetsplats fungerar väl
Har du tidigare erfarenhet av lackering eller ytbehandling är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid din vilja att lära dig och utvecklas i rollen.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr. 2 personalpartner AB
(org.nr 556737-8368), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Härdgatan 7 (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
First personalpartner Kontakt
Nicklas Karlsson nicklas@firstpersonal.se Jobbnummer
10011019