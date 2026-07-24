Mig-svetsare med intresse för lackering sökes!

Nr. 2 personalpartner AB / Svetsarjobb / Falkenberg
2026-07-24


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Visa alla jobb hos Nr. 2 personalpartner AB i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Ängelholm, Svenljunga eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-24

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare till vår kund som ligger strax utanför Falkenberg. Det är en kombinerad tjänst som Svetsare/Lackerare där arbetet fördelas cirka 50/50 mellan svetsning och lackering. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag.

Svetsning
Som svetsare kommer du att arbeta med tillverkning av tunnplåtsprodukter där MIG-svetsning är den huvudsakliga metoden. Du blir en del av vårt svetsteam och arbetar nära våra två nuvarande svetsare. Rollen innebär även att fungera som en viktig resurs och backup i verksamheten.

Lackering
Inom lackeringen ansvarar du för flera steg i processen för att säkerställa hög kvalitet på våra färdiga produkter. Arbetsuppgifterna omfattar:

• Tvättning av produkter i spoltvätt
• Slipning och spackling
• Lackering i vår våtlacksanläggning
• Skötsel och underhåll av anläggningen, inklusive filterbyten och vård av utrustning

Du arbetar nära vår nuvarande lackerare och bidrar till att upprätthålla en effektiv produktion och hög kvalitetsnivå.

Bakgrund och personliga egenskaper

Vi söker dig som har svetsutbildning eller dokumenterad erfarenhet av svetsning, gärna med erfarenhet av MIG-svetsning. Du har god ritningsförståelse och känner dig trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete med kollegor.

Som person är du:
• Ansvarsfull och noggrann
• Praktiskt lagd och kvalitetsmedveten
• Flexibel och villig att arbeta inom flera olika arbetsmoment
• En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Initiativtagande och engagerad i att hålla ordning och säkerställa att utrustning och arbetsplats fungerar väl

Har du tidigare erfarenhet av lackering eller ytbehandling är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid din vilja att lära dig och utvecklas i rollen.

Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.

Vi ser fram emot din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nr. 2 personalpartner AB (org.nr 556737-8368), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Härdgatan 7 (visa karta)
432 32  VARBERG

Arbetsplats
First personalpartner

Kontakt
Nicklas Karlsson
nicklas@firstpersonal.se

Jobbnummer
10011019

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