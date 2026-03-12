MIG/MAG-svetsare - Hela paketet ingår - Trollhättan
2026-03-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AK Human Resources AB i Trollhättan
OM JOBBET
Är du svetsare som vet vad du är värd och vill jobba där det faktiskt syns? Vi söker dig som tar yrket på allvar - och vill ha en arbetsplats som gör detsamma.
Hos våra kunder arbetar du i en miljö där kvalitet inte är ett buzzword utan en självklarhet. Riktiga uppgifter, engagerade kollegor och en arbetsdag som aldrig ser likadan ut.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta med MIG/MAG-svetsning inom industri och produktion. Arbetet innebär ritningsläsning, svetsning efter kravspecifikation och kvalitetssäkring av utfört arbete. Du arbetar självständigt men ingår i ett engagerat team.
VI SÖKER DIG SOM:
• Har dokumenterad erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
• Kan läsa och arbeta efter ritningar
• Är noggrann, ansvarstagande och självgående
• Trivs med att arbeta i högt tempo och hålla hög kvalitet
MERITERANDE:
• Erfarenhet av TIG-svetsning
• Erfarenhet från industri- eller verkstadsmiljö
• B-körkort
VI ERBJUDER:
• Fast lön: 25 000-27 000 kr/mån beroende på erfarenhet och certifiering
• Kollektivavtalsenliga villkor
• Långsiktig tjänst med möjlighet till fast anställning hos kund
• Vi på AK Human Resources löser boende, resa och allt praktiskt - du fokuserar på jobbet
OM OSS
AK Human Resources AB är en del av Staffpower - en nordisk bemanningsaktör med över 20 års erfarenhet och kontor i Stockholm och Tallinn. Vi specialiserar oss på att matcha kvalificerade yrkesarbetare inom industri och produktion med rätt uppdrag - snabbt och smidigt.
Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: personal@staffpower.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AK Human Resources AB
(org.nr 559399-7827) Arbetsplats
Arbetsplatsen ligger i Jobbnummer
