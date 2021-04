MIG/MAG/TIG/MMA Svetsare till Tunnelbanan MTR Tech - MTR Tunnelbanan AB - Svetsarjobb i Stockholm

MTR Tunnelbanan AB / Svetsarjobb / Stockholm2021-04-06MTR Tech söker flera erfarna svetsare till arbetet med att utveckla och förbättra Stockholms Tunnelbana!MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare med närmare 5000 anställda, spridda över fem verksamhetsområden - MTR Nordic, MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTRX och MTR Tech. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en miljö som präglas av hög och positiv förändringstakt där vi strävar efter att vara ett underhållsbolag i världsklass. Ta chansen att vara med på den fortsatta resan och utvecklingen av den nordiska MTR koncernen.Din roll hos ossI rollen som svetsare arbetar du mesta delen med svetsning, slipning och kapning. Men även andra arbetuppgifter i form av demontage/montage, reparationer och underhåll ingår i tjänsten.Arbetet innebär:Svetning, slipning, kapning och fogberedning vid reparation av spårfordon och komponeter till dessa.Delta i utveckling och utvärdering av svetsmetoder, för olika reparationer.Reparationer, underhåll, montage och demontage av spårfordon och komponeter.Du som söker till ossFör att trivas i rollen som svetsare utför du dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet och har höga krav på säkerheten. För att fungera i rollen arbetar du systematiskt och gillar att hitta och lösa problem. Du kommer få ingå i ett team och har därmed god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Tjänsten kan vara fysiskt krävande då det förekommer i trånga utrymmen samt på och under tunnelbanevagnen. MTR är certifierade för svetsstandard SS-EN-15085, vilket ställer höga krav på dokumentation av utförda svetsarbeten.Vidare ser vi att du har:Utbildning inom svets och/eller erfarenhet av arbete med svets (du har eller har haft svetsarprövningar i metoderna 135/138, 136 eller 141 i Rostfria material)Du har erfarenhet av MIG/MAG//TIG/MMADu har erfarenhet av att arbeta i en miljö där det ställs höga krav på dokumentation, kvalité och säkerhet.Du har erfarenhet av WPS och att följa instruktioner/protokollMeriterande med IW utbildning inom metoderna 135 och 141Meriterande om du har verktygsvanaMeriterande om du har erfarenhet av fogberedning och slipningGod förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skriftTjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med placering i depån i Hammarbydepån vid Blåsuts tunnelbanestation. Vi tillämpar provanställning. Arbetstid är förlagd till 2 skift, måndag till fredag.Vi sätter samhället i rullningMTR Tech är ett underhållsbolag som spelar en vital roll för att resenärer med Pendeltåg och Tunnelbana får en säker, punktlig och trygg resa varje dag. Vårt huvuduppdrag är att utföra löpande underhåll, reparationer och förvaltning av fordonen och förse Tunnelbane- och Pendeltågstrafiken med driftsäkra fordon. Vi arbetar med ständiga förbättringar av fordonens leverans och prestanda så att du som resenär får en hållbar och pålitlig Tunnelbana och Pendeltåg.Våra värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete; utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat. De hjälper oss att skapa säkra resor, nöjda kunder och medarbetare som trivs. Vi tillhör MTR Nordic koncernen vilket ger dig ett brett nätverk och möjligheter att utvecklas.Vill du arbeta tillsammans med oss på MTR?Välkommen med din ansökan i form av ett CV och personligt brev. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Urval och intervjuer sker löpande.Som ett led i rekryteringen använder vi oss av personlighets- och lämplighetstester samt ett besök hos vår företagshälsovård för att säkerställa att inget riskbruk av alkohol eller bruk av droger föreligger.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-06MTR Tunnelbanan AB5672067