Miek - Vik

2025-08-10
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov och kunna boka in dig i förväg lite då och då åt en man i 60 - års åldern som bor i Uppsala/Gränby.
Som timvikarie behöver du vara flexibel och kunna arbeta via ordinarie assistenters frånvaro vid t.ex. semester eller sjukdom och då oftast med kort varsel.
Du behöver i första hand kunna arbeta mellan 8-15 och/eller 15-22 i alla fall några dagar i veckan.
Det finns också ofta möjligt att relativt långt i förväg boka in sig på arbetspass.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Förflyttningar, handräckning, personlig hygien och följa med på olika aktiviteter.
Om dig: Vi ser gärna att du har yrkesmässig erfarenhet av vård och omsorg och har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Du är tålmodig och ordningsam, ansvarstagande och har inga problem att växla upp när det behövs samtidigt som du är lyhörd och kan inta en mer avvaktande roll.
Du behöver vara psykisk och fysiskt stark då det förekommer förflyttningar.
Meriterande: Om du idag arbetar som personlig assistent eller har gjort det tidigare.
Arbetstider: Oftast 8-15 eller 15-22. Ibland även finns det även nattpass ledig mellan 22-08.
Omfattning: 2 timvikarier vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar så som t.ex. ob/skifttillägg i enlighet med kollektivavtal.
Övrigt: För att kunna bli anställd hos oss behöver du ha ett bank-id. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Detta är ett deltidsjobb.
Vår Omtanke Sverige AB
Vår Omtanke Jobbnummer
9451585