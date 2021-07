Midsummer söker säljare till region Skåne! - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Företagsförsäljarjobb i Malmö

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Företagsförsäljarjobb / Malmö2021-07-07Vill du arbeta på ett bolag där intresset för klimatfrågor sitter i väggarna? Vill du använda dina tidigare erfarenheter av försäljning och byggbranschen för att bidra till Midsummers framgång i södra Sverige? Midsummers solcellsintegrerade tak produceras i Järfälla och installeras på byggnader runtom i hela Sverige.Med hög efterfrågan och påbörjad försäljning i Skåne söker vi nu en säljare som kommer ha en nyckelroll i detta!2021-07-07Midsummer är ett börsnoterat svenskt snabbväxande företag i den expansiva solcellsbranschen. Midsummer säljer diskret designade solpaneler som produceras i Sverige med 90 % lägre CO2-utsläpp än konventionella solpaneler. I produktportföljen finns diskreta solpaneler för falsade plåttak, takpannor och papptak.Försäljningen sker genom egna säljare och installationer sker med egna team av installatörer samt underentreprenörer. Företaget är inne i en expansiv fas. Den efterfrågan och försäljning som finns innebär att säljteamet behöver stärkas upp med en säljare på plats i södra Sverige.På Midsummer är de idag 122 anställda.I den här rollen arbetar du som säljare med inriktning mot Sveriges södra region. Det är en ny roll inom företaget och du blir den första stationerade medarbetaren på plats i Skåne.I rollen ansvarar du för att möta den efterfrågan och redan höga försäljning som finns i området. Du ansvarar för att lösa dom utmaningar som idag hanteras på avstånd samt besöka kunderna i området.I dagsläget är konsumenten främst privatpersoner.Rollen innefattar även att:Driva säljfunktionen i region SkåneFånga upp frågor och önskemål och ta det vidare inom organisationenMäta upp projekten med hjälp av drönareSäkerställa hög kundnöjdhet och hög närvaro ute hos kundUtforma offerter utifrån kundernas önskemålSamarbeta tätt med säljteametSäljteamet i Stockholm består av sju personer inklusive försäljningschefen.Tjänsten kräver att du kan jobba hemifrån. Boendeort är ej avgörande. Resor till huvudkontoret i Järfälla förekommer.Du har en hög leveransförmåga och gör det som behövs oavsett om det handlar om en mindre enklare uppgift eller en större mer strategisk uppgift. Du är orädd för att lära dig nya saker, system, tekniker och förstår vikten av att kunna produkterna i detalj. Din framgång är beroende av att konsumenterna uppskattar det arbete du gör och att du gör det enkelt, attraktivt, utvecklande och roligt att sälja Midsummers produkter. Du föredrar att jobba i en platt organisation med nära samarbete till din egen avdelning såväl som övriga kollegor.Vidare söker vi sig som har:Erfarenhet av försäljning inom bygg; tak, kök, fasad, husEtt stort intresse för ny innovativ teknik och klimatfrågorEn tydlig struktur och prioriteringsordning i ditt arbeteGod förmåga att jobba självständigtGoda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skriftVi ser det som meriterande med byggnadsteknisk bakgrund.AnsökningsförfarandeI den här rekryteringen samarbetar Midsummer med Skill. Vänligen notera att vi påbörjar urvalsarbetet för denna tjänst under augusti månad.Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Anna Carlbaum, anna.carlbaum@skill.se Varmt välkommen att skicka in din ansökan för delaktighet i processen.Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg.A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Skill Rekrytering & Bemanning AB5852044