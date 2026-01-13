Mid Account Manager - Eplan AB
2026-01-13
Är du tekniskt intresserad och brinner för värdebaserad försäljning? Som Mid Account Manager hos EPLAN får du en nyckelroll i ett marknadsledande bolag där du hjälper kunder att effektivisera och digitalisera sina processer inom elkonstruktion.
Din roll
Som Mid Account Manager hos EPLAN AB blir du en central del av vårt nordiska säljteam och ansvarar för en egen kundportfölj av medelstora kunder på den svenska och norska marknaden. Ditt uppdrag är att förstå kundernas unika behov och erbjuda skräddarsydda E-CAE-lösningar som skapar verkligt värde.
Du utgår från vårt kontor i Ängelholm och arbetar främst via telefon, mejl och Teams där du håller digitala presentationer, genomgångar och demonstrationer. Rollen innebär både nykundsbearbetning och förvaltning av befintliga kunder, där långsiktiga relationer och hög servicegrad är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Generering av leads och prospekts
Hantering av inkommande förfrågningar
Uppföljning av kampanjer
Stöd i olika säljaktiviteter
Ansvar för egen budget och kundportfölj
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom el, automation eller liknande område och erfarenhet av innesälj eller motsvarande roll. Du drivs av värdebaserad försäljning och trivs både med relationsskapande och strukturerat arbete.
Du är nyfiken, energisk och trivs i en miljö där du själv tar initiativ och driver dina affärsmöjligheter framåt. Att bygga starka kundrelationer faller sig naturligt för dig, och du är trygg i din förmåga att vägleda kunder både servicemässigt och kunskapsmässigt.
Vi ser gärna att du:
Har teknisk bakgrund inom el, automation eller likvärdigt område
Är initiativtagande och van att följa upp affärsmöjligheter
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift (kunskaper i andra nordiska språk är meriterande)
Har mycket god kommunikativ förmåga och skapar positiva, bestående relationer
Har god IT-vana och erfarenhet av Office och CRM-system
Är utåtriktad, serviceinriktad och flexibel
Har några års erfarenhet av liknande roll
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
EPLAN är en världsledande leverantör av mjukvarulösningar inom el, automation och mekatronik och en del av Friedhelm Loh Group. Vi ger dig möjligheten att bli en del av ett marknadsledande företag med stort fokus på innovation, digitalisering och framtidens engineering.
Hos oss får du:
En roll i ett företag som sätter standarden för moderna E-CAE-lösningar
Möjlighet att bidra till EPLANs fortsatta tillväxt och framgång
Ett varierat och utvecklande arbete där du får hjälpa kunder att digitalisera sina processer
Flexibla arbetstider och tjänstebil
Generöst friskvårdsbidrag, samtalsstöd, tjänstepension och företagshälsovård
Hälsoundersökning minst vartannat år och flera andra förmåner
Din ansökan
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. EPLAN AB samarbetar med Capus AB i den här rekryteringen. För mer information om rollen, kontakta Linnéa Forsén linnea.forsen@capus.se
+46 72-644 10 90.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556659-7828) Arbetsplats
Eplan AB Kontakt
Thomas Lindquist thomas.lindquist@capus.se Jobbnummer
9680318