Microsoft-specialist och systemförvaltare
2025-08-14
Vi söker en Microsoft-specialist och systemförvaltare som vill bygga framtidens IT tillsammans med oss!
Vi befinner oss i en spännande fas. Just nu bygger vi upp vår IT-organisation från grunden med visionen om en liten men kraftfull organisation som leder och styr arbetet tillsammans med våra leverantörer och engagerade volontärer. Vi söker dig som vill vara med på denna resa och skapa verklig nytta för verksamheten, som vår nya Microsoft-specialist och systemförvaltare.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i vår digitala transformation, med helhetsansvar för vår Microsoft-miljö:
- Dynamics Sales
- Dynamics Customer Insight
- Två Business Central-installationer (matbutiker & centralt affärssystem)
- Microsoft 365
- Microsoft Azure
Du driver förvaltning, kravställning, utveckling och omvärldsbevakning i nära samarbete med både verksamheten och våra externa leverantörer. Rollen är både operativ och strategisk, och du får ett stort mandat att forma framtidens tekniska plattform hos oss.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Vara huvudansvarig systemförvaltare för hela vår Microsoft-miljö
- Kravställa, koordinera och följa upp arbete med våra externa partners
- Självständigt utföra teknisk konfiguration och vidareutveckling
- Fånga upp behov från verksamheten och omsätta dessa i effektiva lösningar
- Hålla ihop teknisk dokumentation, licenshantering, säkerhet och integrationer
- Agera som teknisk rådgivare och proaktivt identifiera förbättringsmöjligheter
- Bidra till att bygga en effektiv, verksamhetsnära och framtidssäkrad IT-organisation
Vi söker dig som har:
- Gedigen erfarenhet av Microsofts ekosystem: Dynamics 365, Business Central, 365 och Azure
- Förståelse för både teknik och verksamhetsnytta
- Förmåga att kravställa, koordinera och utvärdera insatser från externa leverantörer
- Erfarenhet av teknisk konfiguration, systemförvaltning och dokumentation
- Stark kommunikationsförmåga, du gör det komplexa begripligt
- Ett prestigelöst driv att få saker att hända, även med små resurser
Meriterande är erfarenhet inom:
- IT-arkitektur (lösning, integration, data)
- Informationssäkerhet
- Microsoft Power Platform (Power Automate, Power BI)
- Change management och digital transformation
- Testledning, support, utbildning eller användarstöd
Som person är du:
- Självgående och lösningsorienterad med starkt tekniskt driv
- Initiativtagande, trygg i beslutsfattande och prioritering
- Van vid att röra dig mellan operativt genomförande och strategisk planering
- Inspirerande och bra på att skapa engagemang hos andra
- Ödmjuk, nyfiken och alltid med människan i centrum
Vi erbjuder:
- En nyckelroll i en samhällsviktig organisation
- Stor möjlighet att påverka och bygga upp något från grunden
- En arbetsmiljö med högt engagemang, korta beslutsvägar och stort hjärta
- Kollegor och samarbetspartners som brinner för digital utveckling med mening
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se effekten av din insats.
Om anställningen
- Placeringsort: Huvudkontor i Sickla, Stockholm
- Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning
- Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet. Istället får du svara på urvalsfrågor i din ansökan för att vi bättre ska förstå din motivation och hur du matchar rollen.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Ersättning
