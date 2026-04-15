Microsoft Purview specialist till Verket för innovationssystem
2026-04-15
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en Microsoft Purview specialist
Sammanfattning
Roll: Microsoft Purview specialist Kompetensnivå: 3 Period: 2026-05-27 - 2027-06-31 Omfattning: Högst cirka 600 timmar Placeringsort: Stockholm Distans: Möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse Säkerhetsklassat uppdrag: Nej Krav på svenska: Ja Antal konsulter: 1 Referenskrav: Minst ett (1) genomfört uppdrag där känslighetsetiketter i Microsoft Purview har införts eller vidareutvecklats i en organisation Intervju: Eventuell intervju vecka 19 Sista anbudsdag: 2026-04-29 Svar önskas: 2026-04-27
Konsulten ska ha:
Minst tre (3) års erfarenhet av arbete med design, konfiguration, uppsättning och förvaltning av känslighetsetiketter i Microsoft 365-miljöer (Word, Excel, PowerPoint, Outlook och PDF). Specialist inom Microsoft Purview Information Protection.
Praktisk erfarenhet av containeretiketter för Teams och SharePoint, inklusive påverkan på samarbetsytor, åtkomst, delning och livscykel.
Självständigt kunna genomföra teknisk konfiguration, felsökning och vidareutveckling i Microsoft 365-miljö.
Praktisk erfarenhet av minst ett (1) genomfört uppdrag där känslighetsetiketter i Microsoft Purview har införts eller vidareutvecklats i en organisation.
Meriterande kompetens:
Erfarenhet av att koppla känslighetsetiketter till handlingstyper, processer och informationshanteringsplaner.
Erfarenhet av informationsklassning, informationssäkerhet eller informationsstyrning i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av kryptering, extern delning, licensförutsättningar och tekniska begränsningar kopplade till känslighetsetiketter i Microsoft 365.
Erfarenhet av att kombinera arkitekturell rådgivning med framtagande av riktlinjer, utbildningsmaterial eller användarstöd kopplat till informationsskydd.
Erfarenhet av arbete i miljöer där GDPR samt informationssäkerhetskrav beaktas vid konfiguration och rådgivning.
Erfarenhet av strukturerad och spårbar teknisk förvaltning av konfigurationer för känslighetsetiketter i Microsoft Purview, med fokus på långsiktig hållbarhet och förvaltningsbarhet.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att ansöka redan idag urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
