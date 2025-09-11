Microsoft 365-konsult till kortare uppdrag
Barona Professionals AB / Datajobb / Sollentuna Visa alla datajobb i Sollentuna
2025-09-11
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Täby
eller i hela Sverige
Microsoft 365-konsult
Plats: Stockholm (delvis remote)
Omfattning: 100 %
Start: 1 oktober 2025
Slut: 31 december 2025 (möjlighet till förlängning)
Ansök senast: 19 september 2025
Uppdraget
Fujitsu, via Barona, söker nu en verksamhetsnära Microsoft 365-konsult med fokus på SharePoint, Teams och Viva. Uppdraget handlar om att skapa värde för verksamheten genom smarta, användarvänliga och hållbara lösningar i Microsoft 365-miljön.
Som konsult kommer du att arbeta nära användare och verksamhetsrepresentanter för att förstå behov, leda workshops och omsätta insikter till praktiska lösningar. Rollen passar dig som är en kommunikativ lagspelare och vill vara en nyckelperson i att driva digitala arbetssätt framåt.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Leda workshops och dialoger för att identifiera behov, utmaningar och förbättringsområden.
Designa och implementera lösningar i SharePoint, Teams och Viva.
Skapa Teams-mallar, dashboards i Viva samt startsidor för samarbetsytor.
Kommunicera tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper.
Hantera behörighetsstrukturer, MFA och dynamiska grupper i adminportaler.
Kvalitetssäkra lösningar och överlämna till drift och förvaltning.
Dokumentera lösningar, processer och arbetssätt.
Fungera som brygga mellan IT och verksamhet.Kompetenser
Djup kunskap i Microsoft 365, särskilt SharePoint, Teams och Viva.
Erfarenhet av adminportaler och konfigurering av behörigheter, MFA och grupper.
Van att skapa strukturer och mallar i Teams samt arbeta med dashboards och nyhetsflöden.
Förmåga att leda workshops och samla in verksamhetskrav.
Mycket god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet av dokumentation, test och kvalitetssäkring.
En lagspelare som trivs i tvärfunktionella samarbeten.
Meriterande
Erfarenhet av förändringsledning och införande av Microsoft 365-lösningar.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Flytande i svenska och engelska.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
INDTECH Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://www.fujitsu.com/se/ Arbetsplats
Fujitsu Sweden AB Kontakt
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se Jobbnummer
9504929