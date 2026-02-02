Microsoft 365 Specialist Stockholm
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Microsoft 365 Specialist med minst åtta års erfarenhet av arbete i större och komplexa Microsoft 365-miljöer. Uppdraget passar dig som vill kombinera teknisk spets med ett tydligt användar- och verksamhetsfokus och som trivs med att bidra till en säker, effektiv och modern digital arbetsplats. Du blir en del av ett etablerat team som ansvarar för drift, utveckling och leverans av IT-tjänster till cirka 1 500 användare i Sverige. Här får du stort eget ansvar, men också nära samarbete och stöd från erfarna kollegor.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för förvaltning och vidareutveckling av Microsoft 365-plattformen samt administration och felsökning inom Teams, SharePoint Online, Exchange Online och OneDrive. Du arbetar nära verksamheten med rådgivning, utbildning och avancerat användarstöd, tar fram dokumentation, riktlinjer och vidareutvecklar governance-modeller. Rollen innebär även att delta i och driva projekt och initiativ kopplade till modern arbetsplats, säkerhet och plattformsoptimering samt hantering av incidenter, problem och förändringar. Ett viktigt inslag är att proaktivt identifiera förbättringar och bidra till effektivare arbetssätt.
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Minst 8 års erfarenhet av Microsoft 365/Office 365 i större och komplexa miljöer
Djup kompetens inom Microsoft Teams, SharePoint Online, Exchange Online och OneDrive for Business
Erfarenhet av Microsoft 365 Defender och Microsoft Azure Entra ID
Erfarenhet av Azure Functions, Logic Apps och Automation Services
Mycket goda kunskaper i PowerShell för administration och automation
God förståelse för identitet och åtkomst, Conditional Access och Zero Trust
Erfarenhet av e-postflöden och relaterade processer
Förmåga att samla in och analysera information samt bevis vid incidenter
Erfarenhet av samarbete med cybersäkerhetsteam och SOC
God erfarenhet av Microsoft Purview, inklusive Sensitivity Labels, DLP, eDiscovery, Retention och Compliance Manager
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av IT-säkerhetsverktyg såsom Mimecast, Darktrace eller liknande lösningar
Erfarenhet av arbete nära dataskydds- och compliancefunktioner
Personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, pedagogisk och har lätt för att förklara teknik på ett tydligt och begripligt sätt. Du arbetar strukturerat och analytiskt, är självgående och samtidigt en lagspelare som trivs med att bygga relationer både i teamet och med verksamheten. Du är proaktiv, lösningsorienterad och tycker om att arbeta nära användare för att förbättra deras digitala arbetsvardag.
Utbildning
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Språk
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid, 100 % Period: 2026-05-01 - 2027-02-28 Start: 1 maj 2026 (absolut senast 1 juni) Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
