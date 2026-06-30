Microsoft 365 specialist
Läkemedelsverket / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-06-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Kan du hantera alla aspekter av Microsoft 365 lösningar och vill arbeta och utvecklas tillsammans med ett gäng kunniga kollegor i en hybrid IT-miljö, där större delen av IT-miljön är on-prem. Sök denna tjänst och bli en del av Läkemedelsverkets viktiga uppdrag.
Vår verksamhet
IT på Läkemedelsverket består av enheten för digitalisering (DIG) och enheten för cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd (CIA). Enheten CIA växer och vi söker fler kollegor som vill vara med och utveckla verksamheten. Enheten består idag av drygt 40 engagerade medarbetare som tillsammans med DIG tar ett helhetsgrepp om myndighetens digitalisering.
Vi arbetar nära verksamheten och levererar tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör konkret nytta. Vi har en relativt stor del egenutveckling och våra team utvecklar kontinuerligt både arbetssätt, teknik och verktyg med fokus på kvalitet, samarbete och lärande.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren tekniker inom Microsoft 365 som vill arbeta i en komplex hybridmiljö där kärnfunktioner, inklusive Exchange, fortfarande är on‐premises. I rollen som Microsoft 365-specialist kommer du själv att driva området framåt och samarbeta med olika team. I det dagliga arbetet kommer du att undersöka, utreda och implementera nya lösningar. Identifiera avvikelser, risker och felkonfigurationer i plattformen, delta i pågående projekt, hantera förfrågningar om nya tjänster samt agera rådgivare.
Arbetet är både operativt och strategiskt. Du kommer att lösa problem i stunden såväl som arbeta proaktivt med att utveckla och förbättra processer. I arbetet tar du fram och vidareutvecklar dokumentation samt undersöker hur Läkemedelsverket kan nyttja nuvarande och kommande tekniker.
Du har en viktig roll i att säkerställa att integrationen mellan on‐prem och molntjänster fungerar effektivt och säkert.Bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom IT-området eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet samt
Minst 3 års relevant teknisk erfarenhet av M365-tjänster från en större organisation
Bred erfarenhet och teknisk kompetens från olika delar av en IT-driftsorganisation
Kunskap om Microsoft 365-roadmap och att proaktivt identifiera, undersöka och implementera fördelaktiga funktioner
Erfarenhet av att arbeta proaktivt med säkerhet i M365 genom att identifiera sårbarheter och genomföra säkerhetsgranskningar
Mycket god kunskap i att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av hybridmiljöer (on‐prem och moln)
Erfarenhet av att leda uppdrag av teknisk karaktär
Erfarenhet av Powershell-skript
Hantera incidenter och arbeta med externa leverantörer och intressenter
Erfarenhet av Entra ID och Azure området
Erfarenhet av verktyg eller funktioner såsom: Microsoft Secure Score, Defenderportalen, Complience Manager, Azure Advisor (säkerhetsrekommendationer)
Dina personliga egenskaper
Som person har du ett proaktivt förhållningssätt och vilja att utveckla och förbättra processer, lösa problem och dokumentera för dig själv, dina kollegor och slutanvändare. Du trivs med att arbeta i grupp med kollegor och att vara ledande teknisk kompetens inom ditt område, men fungerar även i enskilt arbete. Du har förmågan att tänka både kortsiktigt och långsiktigt och brinner för att leverera goda resultat. Du är också självmotiverad, målinriktad och har förmåga att ta fram praktiska lösningar på problem.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd
Diarienummer: 2.4.1-2026-054684
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppcheferna Lars Karlsson och Ann-Mari Olsson om du har några frågor. Till följd av semesterperiod veckorna 30-32 har vi begränsad möjlighet att svara. Urvalet påbörjas från och med vecka 33. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Växeln når du på 018-17 46 00, vi nås alla per e-post mailto:fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
9984680