Metso i Sala söker Technical Parts Specialist
2025-12-15
Join an industry leader and make a positive change in the sustainable use of the world's natural resources. Together, we will transform the business and drive the industry toward a greener future. At Metso, you will be supported by our inclusive culture and a network of colleagues from around the world. With us, you will embark on a personal growth journey and are encouraged to realize your potential. This is your invitation to rise above the possible.
Introduktion
Vi söker en Technical Parts Specialist till vårt Global Quotation Support (GQS)-team i Sala. I rollen blir du, tillsammans med andra, en nyckelperson som säkerställer att våra reservdelsofferter uppfyller kundens tekniska krav och att materialdata är korrekt i våra system. Du bidrar till att förbättra offertprocessen och leverera hög service till våra kunder världen över. I denna roll rapporterar du till Proposal Support & GQS Manager - Pumps BL.
Placeringsort: Sala, Sverige. Vi erbjuder ett hybridkontor, men ser fysisk närvaro som en framgångsfaktor. Resor i tjänsten kan förekomma, men är ovanliga.
Teamet du tillhör
Du blir en del av ett engagerat team med 14 personer, tolv anbudsingenjörer och två Technical Parts Specialists, som arbetar nära varandra och samarbetar med andra funktioner, lokalt, nationellt och globalt.
Verksamheten i Sala är en viktig del av Metsos globala strategi. Här utvecklar vi lösningar som möter industrins högsta krav och har en lång tradition av innovation sedan Sala Maskinfabrik levererade sin första elektromagnetiska separator i slutet av 1800-talet. Metso i Sala har ett starkt globalt rykte, särskilt inom gruvindustrin och andra tunga industrier.
Vad du ska göra
* Ge övergripande teknisk support för reservdelsofferter.
* Identifiera artiklar.
* Ta emot och hantera inkommande ärenden samt ge våra marknadsbolag förstklassig service
* Utföra administrativa uppgifter, som att uppdatera prislistor och ledtider.
* Hantera materialdata i SAP.
* Bidra till förbättringsarbete och effektivisering av processer.
Vem du är
* Teknisk kompentent med god förmåga att läsa ritningar, ingenjörsexamen inom mekanik är önskvärt.
* Kombinerar tekniskt kunnande med servicekänsla och affärsfokus.
* Kommunicerar väl på svenska och engelska, tal och skrift.
* Arbetar strukturerat och driver självständigt dina arbetsuppgifter.
* Trivs i en internationell miljö ser samarbete som en framgångsfaktor.
* Vana vid ERP-system (helst SAP) samt goda kunskaper i Office-paketet.
* Meriterande med erfarenhet från kundservice inom produktstöd, supply chain eller teknisk support.
Vad vi erbjuder
* Ett inspirerande syfte - Vårt syfte är att "möjliggöra hållbart modernt liv." Klimatförändringar är en av de största globala utmaningarna, och ett ämne där Metso kan spela en betydande roll tillsammans med våra kunder. Därför ligger en stor del av vårt hållbarhetsfokus på klimatförändringar. Hos Metso får du vara med och förvandla branschen och bidra till en positiv förändring.
* Hälsa, välmående och säkerhet - Dra exempelvis nytta av företagshälsovård, förmånliga försäkringserbjudanden och kontinuerliga engagemangsundersökningar.
* Hybrida arbetsmöjligheter - Även om vi starkt förespråkar personliga möten och samarbete tror vi på att främja en flexibel arbetsmiljö.
* Mångfald och inkludering - Vi är fast beslutna att utveckla Metso till en arbetsplats där mångfald och inkludering är förankrad i vår kultur, där den främjas och lyfts fram. En kultur som är modig, övertygande och omtänksam, och som förenar våra människor för att bygga en hållbar framtid tillsammans.
* Mångsidiga karriärmöjligheter - Det är du som styr din karriär. Du kommer att uppmuntras att ta tillvara på möjligheter, delta i nya projekt och utveckla din kompetens. Du kommer få möjlighet att skapa din egen karriärväg, spetsa dina kunskaper, flytta till en annan roll, eller kanske göra en global karriär.
* Världsomspännande kollegiestöd - Som en del av en öppen, inkluderande och stöttande gemenskap kommer du att jobba tillsammans med drivna och kunniga kolleger från hela världen. De respekterar dig för den du är och hjälper dig när det behövs för att nå gemensamma mål.
Kontakta oss
Är du redo att bli en partner för positiv förändring? Klicka på 'Ansök nu' för att påbörja resan.
Rekryteringen är ett samarbete mellan Metso och Jefferson Wells, ManpowerGroup. För ytterligare information, kontakta rekryteringskonsult Anna Edén på anna.eden@jeffersonwells.se
Vi tillämpar löpande urval, tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Uppfyllde du inte alla krav? Studier har visat att exempelvis kvinnor är mindre benägna att söka jobb om de inte uppfyller varje enskild punkt i kravlistan. Är detta jobb för dig? Sök och motivera varför!
Mer om oss och vad vi erbjuder
