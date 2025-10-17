Metodutvecklare till vårt Utbildningsteam
2025-10-17
Utbildningsteamet har sedan hösten 2025 blivit en del av förvaltningen för Vård- och omsorgs organisation och tillhör enheten Kommunikation- och kompetensförsörjning.
Teamet är i dagsläget fem medarbetare som kompetensutvecklar vår förvaltning, både fysiskt och digitalt. Vi söker Dig som vill fortsätta etablera och utveckla arbetssättet och på så vis öka kompetens och utvecklingsmöjligheter hos förvaltningens medarbetare.
Rollen som metodutvecklare hos oss
Medlemmarna i utbildningsteamet arbetar tvärprofessionellt med kompetensutveckling inom hälso- och sjukvårdens område och ansvarar för den generella kompetensutvecklingen för medarbetare inom både omsorg och hemsjukvård. Vi vill nu komplettera med socialtjänstperspektivet och det är vad din roll kommer ansvara för i tjänsten som Metodutvecklare i utbildningsteamet.
Kompetensutveckling sker enligt upparbetat årshjul och utbildningsteamet träffar under året samtliga medarbetare i teman där behov av att stärka kompetensen identifierats. Det kan även tillkomma uppdrag gällande kompetensutveckling under året utifrån behov i verksamheten eller hos enskilda enheter. Du bedriver också självständigt utbildningar inom grundläggande kvalitetsarbete exempelvis inom bemötande och dokumentation inom socialtjänstens äldreomsorg.
Kungsbacka kommun har riktningen "digitalt först" vilket innebär att vi även arbetar med digital kompetensutveckling, där förväntas du både skapa, utveckla och förvalta utbildningar.
Vi vill att du har ett intresse för att utbilda andra människor och sprida kunskap. Att du har ett entusiasmerande förhållningssätt och inte är främmande för att tala inför både små och stora grupper. Vi vill att du trivs med att arbeta i team där du själv kommer att vara delaktig i att vidareutveckla arbetssättet och justera det vid behov.
Det är viktigt för oss att du kan komma med egna initiativ och nya angreppssätt på ett konstruktivt sätt. Inom dina ansvarsområden har du förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt och prioritera bland arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en adekvat högskoleutbildning, så som inom social omsorg eller beteendevetenskap
- har erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom äldreomsorg
- har vana att arbeta med digitala verktyg
- B-körkort
Det är meriterade om du har:
- vart med i framtagande av utbildningsmaterial samt uppföljning av genomförda utbildningar
- relevant erfarenhet av att introducera nyanställda, hålla utbildningar eller liknade
- erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete eller metodutveckling för målgruppen
- relevant vidareutbildning inom till exempelvis; Individens behov i centrum
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 2 november. Urval och intervjuer sker löpande. Om du är en av våra slutkandidater kommer vi be dig genomföra ett arbetsprov.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
