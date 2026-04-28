Metodutvecklare till Område vuxen
Stockholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och utveckla en verksamhet och samtidigt göra verklig skillnad för människor?
Vi söker nu en engagerad metodutvecklare som vill bidra till att utveckla arbetet på område vuxen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en organisation som är mitt i en spännande förändringsresa. Du får tillgång till tillgänglig och stödjande arbetsledning, extern handledning och individuell lönesättning.
Som anställd hos oss har du tillgång till motionslokal i huset. Vi erbjuder dessutom flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Läs mer om förmåner i Stockholm stad
Arbetsplatsen ligger centralt i Hässelby Gårds centrum, med närhet till tunnelbana, affärer, restauranger och grönområden.
Tillsammans med erfarna kollegor arbetar vi med visionen om en socialtjänst som är lätt tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad. Vi vill göra det enkelt för invånare att ha kontakt med oss och möta deras behov.
Din roll
Som metodutvecklare ansvarar du för att utveckla, samordna och kvalitetssäkra arbetssätt och processer inom område vuxen. Uppdraget har ett tydligt fokus på att analysera flöden, identifiera utvecklingsbehov och omsätta dessa i effektiva, rättssäkra och likvärdiga arbetssätt.
Du är ett stöd till områdeschef och ledningsgrupp i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten, och bidrar med analyser, beslutsunderlag och strategiska rekommendationer. Rollen innebär även ett nära operativt stöd till socialsekreterare, samt ansvar för att utveckla och förankra tydliga rutiner.
En central del av uppdraget är att driva och utveckla samverkansprocesser med interna och externa aktörer, såsom JT och AF, för att säkerställa ett samordnat och effektivt stöd.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja socialsekreterare i bedömningar av aktivitetsnivå och bidra till rättssäkra och likvärdiga beslut.
Utveckla, implementera och följa upp rutiner och arbetssätt kopplade till aktivitetskravet.
Analysera ärendeflöden och identifiera utvecklingsområden för ökad effektivitet och kvalitet.
Stödja områdeschef och ledningsgrupp i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Ta fram analyser, beslutsunderlag och rekommendationer i strategiska frågor.
Utveckla och stärka samverkansprocesser med relevanta aktörer internt och externt.
Arbetet ska vara kunskapsbaserat, resurseffektivt och präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Rollen kan komma att utvecklas och förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Din kompetens och erfarenhet
Socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen
Flerårig erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd
Erfarenhet av utvecklingsprocesser, implementering eller förändringsarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet av projektledning
Dokumenterad erfarenhet att ta del av, värdera och omsätta forskning i metod- och verksamhetsutveckling.
Vana att arbeta i nära samverkan med flera aktörer och professioner.
Kunskap av statistikarbete och uppföljning
Vidare har du förmåga att skapa struktur, driva processer framåt och hålla ihop helheten. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad. Du har förmåga att analysera komplex information och omsätta den till tydliga, användbara metoder och processer.
Övrigt
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Område Vuxen Kontakt
Hellen Wanjiku Herdies, Vision 08-50805678 Jobbnummer
9878861