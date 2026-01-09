Metodutvecklare till hälso- och sjukvården Centrum
2026-01-09
Dina arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvården i stadsområde Centrum söker nu ytterligare en metodutvecklare på heltid.
Som sjuksköterska med uppdrag som metodutvecklare arbetar du över hela stadsområdet och i alla våra verksamheter. Idag arbetar två metodutvecklare i vår verksamhet och vi behöver nu utöka med en till då stadsområdet växer.
I rollen kommer du att arbeta nära verksamheterna på enhetsnivå, i nära samverkan med kliniskt arbetande sjuksköterskor och enhetschefer med stöd av kvalitetsutvecklare. Tillsammans arbetar vi för att den kommunala hälso- och sjukvården i stadsområdet utförs i enlighet med lagstiftning, uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och riktlinjer.
I stadsområde Centrum bedriver vi verksamhet inom ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, korttid, och Hospice. Vi har också kompetensteam inom palliativ vård, demens och psykiatri. Du kommer att ha din primära kontorsplats på vårt kontor på Gårdavägen men arbetet bedrivs på alla våra tre adresser i stadsområdet: Gårdavägen, Kålltorpsgatan och Första Långgatan. Som sjuksköterska har du en grundanställning på 38,25 men uppdraget innebär en placering på 40h/vecka dagtid.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
- Genomföra, driva och delta i projekt och förändringsarbeten.
- Utveckla och anpassa rutiner och arbetssätt.
- Kartläggning och omvärldsbevakning.
- Arbete med intern/egenkontroll inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete.
- Samverka med övriga metodutvecklare i staden, kvalitetsutvecklare och medicinskt ansvariga.
- Vara sammankallande och mötesledare för olika arbetsgrupper.
- Utbilda och hålla i Workshops inom olika områden.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor. Vi arbetar utifrån stadens gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi arbetar tillsammans, Vi bryr oss och Vi tänker nytt. Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att samverka med olika professioner och som också trivs med att arbeta självständigt. Du tar ansvar för att driva frågor framåt mot uppsatta mål. Du har ett situationsanpassat arbetssätt, tar egna initiativ och ser möjligheter i förändringar och är lyhörd i ditt bemötande. Du har förmåga att leda och entusiasmera andra och trivs med att tala inför grupper. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och förändringsarbete. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har ett genuint intresse för verksamhetsområdet, ser till helhetsperspektivet, vikten av god samverkan och betydelsen av ett långsiktigt arbete.
Välkommen att söka tjänsten hos oss! Intervjuer kommer i första hand att planeras under vecka 3 och 4.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
