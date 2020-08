Metodutvecklare till Funktionsstöd - Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Falkenberg

Vill du jobba på en plats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas och utvecklas? Då är Falkenbergs kommun något för dig.Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg.Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla.Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet.Vi söker nu en metodutvecklare till Funktionsstöd, Falkenbergs egenregi. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?2020-08-26Vi söker en metodutvecklare som ska vara sammanhållande inom området LSS.Som metodutvecklare har du som uppgift att utveckla, kvalitetssäkra och stödja medarbetarna i att implementera metoder i verksamheterna.Vi vill öppna upp för kreativitet och nya idéer, verksamhetsutveckling med brukarens perspektiv i fokus. Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för utveckling, utbildning och handledning i metoder inom området.Vi arbetar med ständiga förbättringar utifrån individ, grupp och verksamhet. Du ska fungera som handledare åt medarbetare samt vara en sammanhållande länk med andra samarbetspartners så som anhöriga, frivilliga organisationer, regionen, samt andra förvaltningar och kommuner. Arbetsuppgifterna är flexibla och det ingår till och från direkt kundarbete.Lämplig utbildningsbakgrund är socionom, socialpedagog, arbetsterapeut eller annan för verksamheten lämplig högskoleutbildning. Erfarenhet inom verksamhetsområdet är ett krav. Vi söker dig som har förmåga;Att se både individen och helheten i organisationen.Att vara lyhörd, kan skapa engagemang och se nya möjligheter.Att ha kunskap och erfarenhet inom individuellt målarbete och dokumentation inom gällande lagstiftning.Att ha en god pedagogik.Att vara en tydlig och god kommunikatör som kan uttrycka sig i tal och skrift.Att arbeta självständigt och strukturerat samt kunna driva flera processer samtidigt.Att nätverka internt och externt.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.B-körkort krävs.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-09