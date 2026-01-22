Metodutvecklare till Förvaltningen för funktionsstöd Centrum
2026-01-22
Utföraravdelning Centrum befinner sig i en spännande omorganisation, där tre ledningsgrupper nu har blivit fyra.
Vi söker nu en metodutvecklare med uppdrag att kvalitetssäkra och utveckla arbetssätt inom bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Du kommer arbeta tillsammans med tre andra metodutvecklare och två verksamhetsutvecklare. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschef och ska vara ett stöd för enhetschefer och stödpedagoger. Arbetet innefattar både strategisk och operativ nivå. Du kommer att ingå i Centrum 4, men kommer att stötta samtliga ledningsgrupper och verksamheter där det behövs.
Ditt arbete innebär att implementera metoder utifrån erfarenhetsbaserad praktik och teori. Ditt uppdrag har ett tydligt brukarperspektiv men också ett helhetsperspektiv där du möjliggör samverkan med andra aktörer internt och externt. Metodutvecklare ska omvärldsbevaka och sprida kunskap till organisationen. Du kommer att stötta, utbilda och metodhandleda medarbetare. En del av ditt arbete innefattar arbete kring social dokumentation, bland annat att kvalitetssäkra och genomföra egenkontroller.
I uppdraget ingår att kvalitetssäkra verksamheten utifrån uppdrag och gällande lagstiftning. Du är med och håller ihop nätverk för stödpedagoger inom området och ingår även i ett nätverk för metodutvecklare i staden. Tillsammans med enhetschef deltar du i planering och start av nya verksamheter. Du är också en del av förmedlingsprocessen av Bostad med särskild service i stadsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk eller social inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Eftersom rollen innefattar att handleda och vägleda dina kollegor behöver du själv ha goda kunskaper inom etablerade arbetsmetoder så som LAB, IBIC, ESL samt om social dokumentation. Du behöver även ha god kunskap om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och målgruppen. Det är meriterande om du har god kunskap om daglig verksamhet och om Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Om du blir erbjuden tjänsten ska du visa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal skrivs.
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
