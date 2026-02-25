Metodutvecklare inom mekanisk konstruktion
2026-02-25
Vill du vara med och höja kvaliteten på våra konstruktionsprocesser? Vi söker en metodutvecklare som brinner för struktur, kvalitet och utveckling inom mekanisk konstruktion.
Ta chansen och skicka in din ansökan!
Din framtida utmaning
Inom BAE System Hägglunds befinner vi oss i en spännande expansionsresa och söker nu fler engagerade kollegor som vill vara med och göra skillnad. Till vår avdelning Mechanical Architecture & External Development söker vi en engagerad metodutvecklare. Rollen är central för att säkerställa att våra produkter håller högsta standard och att våra konstruktörer har rätt verktyg och metoder för att lyckas.
På avdelningen arbetar idag ett tight gäng på 10 individer bland annat i roller som konstruktör, verksamhetsutvecklare, Catia samordnare, utbildningssamordnare CAD/PLM och standardsamordnare.
I arbetsuppgifter ingår:
- Utveckla och förvalta metoder inom mekanisk konstruktion tex för ritningskvalitet och 3D-modellering.
- Ta fram tydliga metodbeskrivningar och riktlinjer för konstruktionsarbetet.
- Genomföra utbildningar och workshops för konstruktörer.
- Ge support och rådgivning i metodfrågor.
- Driva förbättringsinitiativ för att höja kvalitet och effektivitet i konstruktionsprocessen.
Vi erbjuder dig:
- En möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt.
- Ett innovativt och tekniskt avancerat arbetsklimat.
- Kompetenta kollegor och en kultur som uppmuntrar samarbete och lärande.
Den du är
Vi söker en strukturerad och analytisk person med starkt engagemang för kvalitet och förbättringsarbete. Du är drivande, pedagogisk och samarbetar lätt med andra. Som kunskapsambassadör trivs du med att utbilda, stötta och skapa positiv förändring.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom teknik eller relevant erfarenhet från mekanisk konstruktion eller produktionsteknik.
- Erfarenhet av att jobba med CAD och PLM-system med god förståelse för ritningsstandarder och 3D-modellering.
- Förmåga att dokumentera och kommunicera tekniska metoder på ett pedagogiskt sätt.
Eftersom vi arbetar i en internationell miljö behöver du kunna kommunicera obehindrat i tal och i skrift både på svenska och på engelska.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten påwww.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.sewww.hogakusten.com/s
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Karin Sellgren, rekryterande chef 0660-804 68 eller rekryteringskonsult Lisa Fagerström, rekryteringskonsult 076-8241789.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång, så ansök gärna så snart du kan. Sista ansökningsdag den 22 mars
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
