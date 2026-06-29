Metodutvecklare
Örnsköldsviks kommun / Organisationsutvecklarjobb / Örnsköldsvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
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Vi söker nu engagerade metodutvecklare till vårt nya Metod och kvalitetsteam inom funktionsstöd.
Vill du vara med och bygga upp ett helt nytt team som får en central roll i att utveckla kvaliteten i våra LSS- och socialpsykiatriska verksamheter? Brinner du för metodutveckling, kompetensstöd och har du förmågan att omsätta forskning och riktlinjer i konkret praktik? Då kan du vara en av våra nya kollegor i Metod- och kvalitetsteamet.
Teamet är en ny funktion som kommer arbeta på uppdrag av Funktionsstöds strategiska och taktiska ledningsteam. Uppdraget för metod och kvalitetsteamet är att stärka kvaliteten i våra verksamheter, stödja enheterna i metodfrågor samt säkerställa att arbetssätt är enhetliga, rättssäkra och baserade på aktuell forskning och nationella riktlinjer.
Som en av teamets tre metodutvecklare blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa struktur, tydlighet och hög kvalitet – till nytta för både brukare och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som metodutvecklare ansvarar du för att utveckla, samordna och följa upp arbetssätt inom Funktionsstöd. Du driver metod- och kvalitetsutveckling på uppdrag av Funktionsstöds strategiska och taktiska ledningsteam. Säkerställer att verksamheten arbetar enligt evidens och nationella riktlinjer samt stärker kvaliteten i pedagogiska metoder, AKK, kartläggningsverktyg och social dokumentation.
Du ger metodstöd och handledning till verksamheterna, håller internutbildningar, samordnar nätverk och ansvarar för kompetensutvecklingsinsatser kopplade till Funktionsstöd. Rollen omfattar även analysarbete, behovskartläggningar, uppföljning av resultat och metodföljsamhet samt ansvar för egenkontroller.
Du samverkar brett, både inom organisationen och med externa aktörer, följer utvecklingen inom lagstiftning och forskning samt deltar i relevanta projekt och nätverk. I uppdraget ingår även systemförvaltning av Funktionsstöds verksamhetsspecifika system samt att bidra till ett förebyggande och kunskapsbaserat arbetssätt inom Funktionsstöd.Kvalifikationer
Uppdraget kräver en relevant utbildning från högskola/universitet med tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det pedagogiska området.
Du ska ha erfarenhet av arbete inom LSS och/eller socialpsykiatri samt goda kunskap om lagstiftningen inom LSS och SoL såsom exempelvis regelverket kring skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder.
Du bör även ha erfarenhet av social dokumentation och genomförandeplaner, avvikelsehantering samt olika metoder, verktyg och förhållningssätt kopplat mot målgruppen. Du är även trygg i att arbete med olika digitala system och har ett intresse för att utveckla digitala arbetssätt i verksamheten.
Som person arbetar du självständigt, bygger goda relationer och samverkar effektivt både internt och externt. Du ser möjligheter, kan översätta teori till praktik och bidrar även till verksamhetens strategiska utveckling. I de nätverk du ansvarar för har du en vägledande och uppföljande roll. Du är dessutom trygg i att utbilda, handleda och stödja andra i deras utveckling.
Giltigt körkort med B är ett krav.
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Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Linda Mikaelsson linda.mikaelsson@ornskoldsvik.se 0660-88221 Jobbnummer
9983600